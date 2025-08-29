快訊

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹巨城購物中心是在地人逛街消費的好去處。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影
新竹巨城購物中心是在地人逛街消費的好去處。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影

一提到新竹景點，多數人聯想到的不外乎是六福村、城隍廟小吃等地區，但對不少當地人來說，新竹巨城購物中心是假日休閒的唯一去處。有一名女網友表示自己是新竹人，但卻很少去巨城，但身邊的工程師朋友放假時都喜歡往那裡跑，讓她非常不解。

原PO在Dcard以「為什麼新竹工程師喜歡逛巨城？」為題發文，她說自己覺得巨城是一個很熱鬧但又有點擁擠的地方，停車得要常常排隊，逛街人潮也不少，如果平時只是想要吃飯或買東西，她會建議去市區的小餐廳或巷弄店家就好，不僅方便也不會太吵鬧。

原PO觀察到身邊一些在竹科工作的朋友，一到假日幾乎都往巨城跑，不管是看電影或聚餐，甚至只是隨便逛逛，巨城對他們來說就好像是休閒的首選，讓她覺得蠻困惑的。

不少在地人都直言新竹沒什麼地方可以逛，「沒地方去」、「不是愛逛巨城，而是只有巨城」、「因為只有巨城、大遠百、竹北大遠百好去，就這樣沒了」、「新竹還有什麼其他地方能約？我宅宅，我朋友新竹在地人宅宅，我們約出去玩最後總是在巨城」、「這麼熱還能去哪？」、「應該是除了巨城沒有其他地方可以去吧！巨城可以逛街看電影+吃飯，去新竹找三次朋友，三次都被她帶去巨城」。

不過也有人指出可以遛小孩，再加上停車免費是主要原因，「一群人出門通常都是選交通方便的，巨城有停車場，餐廳選擇也多，也可以帶小孩；市區餐廳雖然不錯，但超難停車的」、「免費停車位、免費冷氣」、「公司會發禮券和電影票，加上可免費停車」、「我有問有家室的同事，他們說可以帶小孩放電，很近很方便」、「我身為竹北人也是幾乎每週去，畢竟哪有像巨城食衣住行育樂一站解決的，重點是還好停車」。

新竹 巨城 工程師

