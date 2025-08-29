宜蘭6.0地震震出專業魂 爸脫口1句讓他笑噴：不愧是搞結構的

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
地震示意圖。 圖／AI生成
宜蘭近海在27日晚間9點11分時發生規模6.0有感地震，最大震度是宜蘭、台北的4級，不少人的手機響起了國家級警報。有一名網友就透露地震當時，爸爸突然冒出1句話，讓他忍不住笑說「不愧是搞結構的」，貼文也引起熱議。

這名網友在Threads發文表示，當晚地震時，他和爸爸同時間站了起來，他心有餘悸地說「地震欸」，但爸爸的反應卻是說：「P波先到欸，震央一定在台北」，接著以專業知識開始科普P波，讓原PO聽了笑說「不愧是搞結構的」。事後他又補充說震央是在龜山島，爸爸認為自己的判斷還算準。

貼文引起不少討論，「現在台灣人不只是在地震當下毫無動靜的在感受，甚至已經精進到可以感應震央所在」、「我是先感受到地震才收到細胞簡訊，考量到我住北部跟時間差，我當時猜震央靠近宜蘭北部以北」、「這次真的明顯有感受到先上下再左右」、「我爸是說因為震央深度較深，所以在台北一開始的上下震動比較明顯」、「這次北部真的跟之前的不太一樣，明顯是先有一個上下搖晃震一下大力的，才開始左右搖」。

有內行網友對此提出解釋，「不是P波先到的問題吧，P波本來就一定比較快會先到，簡易判斷距離的具體方式是P波和S波時間間隔差，間隔差越小代表越近，時間差大就是距離遠，但是有個比較特別的情況就是，如果所在位置震源正上方一定範圍內，所感受到的P波不會是上下跳，會是左右搖晃」。

中央氣象署臉書就曾發文指出，地震發生於地表之下，當地震波傳遞至我們所在的地表時, 若是以「垂直震動」的表現為主，為跑得比較快的P波(縱波) ；若是以「水平搖晃」的表現為主，則為比較晚到的S波(橫波)。

地震來臨時，如果P波和S波都很明顯，震動的順序一般會是「先上下、再左右」，先被P波垂直搖晃一波，再由S波接力幫你水平搖晃，而且S波晃動幅度會比較大，也較容易釀成災害。

