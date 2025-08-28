象山直播鏡頭捕捉地震瞬間 強震晃動後台北夜景突變色

宜蘭縣近海昨（27）日晚間發生規模6的有感地震，最大震度是宜蘭、台北4級，有網友在Threads分享象山直播影像，當時鏡頭對著台北101的方向拍攝城市夜景，突然間一陣晃動，隨後畫面中的顏色從偏紅變成偏藍，讓他相當訝異。

台北市觀傳局在內湖的碧山巖、文山區貓空指南宮、劍潭山微風平台、大稻埕碼頭、大佳河濱公園、象山親山步道共6處，設置了即時影像。這名網友表示，昨晚9點11分地震發生時，象山之眼直播畫面一陣晃動，隨後畫面中城市夜景的色澤由地震前的偏紅，瞬間變成偏藍色，讓原PO覺得不可思議。

貼文引起眾人討論，「為什麼會有無限城（動漫《鬼滅之刃》中的場景）的感覺？」、「奇怪為何這樣？」、「什麼象山之眼？我住台北信義區怎麼不知道？」、「超帥！警報解除」；有內行人解釋應該是鏡頭影像的調整，「有沒有一種可能只是白平衡的調整？」、「鏡頭搖晃之後自動校正白平衡吧」。

除此之外，Threads上有不少人都分享自己在地震前拍到的飛碟雲，對此前氣象局（署）長鄭明典在臉書解釋這是「莢狀雲」，表示台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中，「季風槽增強可能帶來偏北風，除了北台灣可能還有高溫，中南部應該會降溫了」。