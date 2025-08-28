高鐵月台出現神秘尺標 內行人曝真實用途：全線都要裝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
為了乘客安全，高鐵將全線設置月台門。圖／聯合報系資料照
為了乘客安全，高鐵將全線設置月台門。圖／聯合報系資料照

高鐵月台出現一組貼在地面的神祕「尺標裝置」，引起網友熱烈討論。有民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見月台邊緣地板貼著顯示「50公分－0公分－50公分」的量尺標記，而列車車門邊緣正好對在「45」的位置，原PO打趣寫下：「高鐵月台地板上有得分系統，本次得45分。」

貼文一出，引來不少網友留言搞笑回應，「滿分就可以出國比賽了」、「台鐵停車才是高手，5車廂可以停到7車廂去，而且從來沒準過」、「我記得有一款遊戲是日本電車靠站，停靠點要精準無誤差超難，更何況是現實」。對此，有內行人出面解釋，指出這是高鐵因即將安裝月台門（Platform Screen Door, PSD）而設置的校準尺標，用來測試列車停靠時的精準度，確保未來月台門與車門能夠正確對齊

其實之前也有人在Threads發文，在高鐵月台發現地板上貼有這組尺標，事後查詢才知道這是為了安裝月台門才設置的，讓列車練習停車，好觀察停車位置誤差的範圍。

事實上，高鐵自去（2024）年發生兩起旅客落軌意外後，便決定推動全線設置月台門的計畫。為避免類似憾事再度發生，高鐵公司宣布斥資25.2億元，在全線 11座車站全面安裝月台門，並由台灣松下電器於去年12月得標承包工程。

目前，台北高鐵站已率先完成月台門設置，第一階段將優先於新竹及板橋站施工，之後再逐步推進至其他站體。高鐵公司表示，整體工程預計將在2028年全面完工，屆時11座高鐵站都將裝設月台門，為乘客安全加上最後一道防護。

高鐵

