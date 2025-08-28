絕對不能輸？台灣人玩這遊戲秒變「凶狠」 全網狂點頭揭2狀態

與好友相約出門，若不巧碰到下雨天，許多人可能會選擇去電子遊戲廳打發時間。近日，有網友指出，台灣人在玩電子遊戲廳中的「空氣曲棍球」時，絕對不會放水，甚至會力氣大到將圓盤打飛，貼文一出，立刻掀起網友共鳴直呼「不能輸」。

一名網友在Threads上分享一段影片，只見畫面中一名外國小孩正和大人玩著空氣曲棍球，而兩人非常平和地推著桌上的圓盤，原PO見到這畫面則開玩笑表示，「台灣人玩這個絕對不會這麼溫柔」。

貼文底下，許多網友紛紛點頭，並附上自己和好友玩桌上曲棍球的影片。從影片中可觀察到，多數台灣民眾勝負欲爆炸，幾乎都會用極快的手速和最大的力氣推圓盤，甚至經常發生「圓盤飛出桌面」的情形，與原PO分享影片中的外國小孩，有著截然不同的氣氛。

對此，有不少人表示，「（圓盤）沒飛出去都是對這遊戲的不尊重」、「台灣人：上半身都在桌上，手伸最直」、「沒有被這個打到手都不算玩過！」、「基本上玩這個我只有兩個結果，東西飛出去、人直接撲在機台上，我很抱歉但我不能輸」、「要看對象，孩子當然是讓著，對手要是我朋友，我的手快到有殘影」。