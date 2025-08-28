規模6地震震響國家級警報 網見日期撞上末日預言嚇：太巧了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

昨（27）日晚間9點11分，宜蘭近海發生規模6.0有感地震，全台皆有明顯搖晃，北台灣部分地區震度達3至4級，國家級警報也同步響起，讓許多民眾心驚不已。這場地震除了震度強烈外，也因「時間巧合」在網路上掀起熱議。有網友指出，收到警報時拿起手機一看，驚覺日期正好是農曆7月5日，與日本漫畫家龍樹諒所預言的「末日災難」日期竟然不謀而合。

這名網友在臉書「日本預言：我所看見的未來」PO出昨日地震時收到的手機警報擷圖，螢幕上顯示國曆日期是「8月27日 週三」，旁邊的農曆日期則顯示「乙巳年七月初五」，讓他看了很驚訝，因為7月5日正好是日本漫畫家龍樹諒所預言的「末日災難」日期。

龍樹諒在其漫畫作品《我所看見的未來》2021年版記錄預知夢，外界解讀並推測2025年7月5日會發生大地震引發海嘯，引起高度關注和話題。

貼文引起熱議，不少人對此不以為然地吐槽，「原來龍樹諒所說的7月5日大地震是指農曆，那應該還算是準的吧」、「好啦，每個月都是你們的世界末日喔」、「不要整天在那邊期待世界末日」、「這不能算準，主要是不算災難型地震」、「準個鬼，才一個地震，大規模海嘯呢？」

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此起地震為獨立事件，主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊相互隱沒產生，由於此地震深度較深，屬於中層地震，且規模較大，能量幾乎是從宜蘭、台北、新北等地下方直接打上來，因此北部地區感受明顯。吳健富也說，預估未來三天可能有規模5或5.5餘震，提醒大家提高警覺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

