台日文化衝擊+1？她住飯店一舉動遭日本人擋下 網翻白眼：很沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店登記入住示意圖。圖／pakutaso
飯店登記入住示意圖。圖／pakutaso

是台日文化衝擊，還是道德素養問題？近日有網友分享出遊住房經驗，提到回飯店想直接到櫃檯拿房卡時，被日本男友拉住要她排隊，等待前面準備check in的人結束，讓她難以理解，認為幾秒鐘就可以處理，何必讓一堆人塞在櫃檯？沒想到網友幾乎一面倒地表示「這就是插隊」，打斷別人的服務很不禮貌。

與外國人交往容易因彼此文化不同受到衝擊，一位在日打工的台灣妹就表示，之前和日本男友出遊所住的飯店，需在外出時把鑰匙寄放櫃檯，回房時再向櫃檯索取。然而當天回飯店時櫃檯只有一位服務人員，卻有4組等候check in的客人，她下意識想越過這些人直接跟櫃檯拿鑰匙，沒想到男友反而拉住她說，就算只是要拿鑰匙，「還是要排隊」。

原PO不以為然，認為如果櫃檯告訴她拿鑰匙也要排隊等的話，她才會乖乖排隊等前面的人完成check in，男友則認為，櫃檯正在處理check in，如果有別的事情突然插進來會造成困擾，所以要好好排隊。兩人當下都無法說服對方，原PO更舉過去曾在台灣當飯店櫃檯經驗表示，客人都是直接向櫃檯拿鑰匙的，「因為處理起來10秒就搞定的事情，不用讓客人等20分鐘別人check in」。

事件引發網友討論，幾乎一面倒地認為原PO行為就是插隊，「說白了就是你不想排隊想插隊」、「不是文化衝擊+1，單純是個人教養問題」、「如果你覺得這是文化衝擊，那我只能說你一直以來生活環境的文化都太沒有禮貌了」、「在台灣也是要排隊吧，你的意思是你在台灣也是直接插隊嗎⋯插隊就是插隊吧，誰知道在櫃檯是要拿鑰匙還是要做其他事」、「我以為不論做什麼事應該先排隊，輪到你時再跟櫃檯人員說想拿鑰匙，這件事是基本常識」、「前飯店櫃檯路過。大多數的台灣客人都會選擇排隊唷」。

有櫃檯人員也現身回覆，「之前在日本飯店站櫃檯，後面的客人只是想知道我們有沒有外借一些用品，我就回答了他，然後我後來就被正在對應的客人客訴了」、「我也做過飯店櫃檯，我正在幫外國客人辦理入住，然後就出現了像你這種『只要一下下』的人，一直盧說他趕時間，我就以最快的速度幫他取行李，這個動作直接惹毛外國客人，馬上大罵我為什麼要先幫他」。

不過也有人認為是民情不同，「我會等櫃台人員服務完一組客人接下組的間隙，趕快提出需求請他給我鑰匙。在我被服務時，我不會介意這種小小打擾」、「就台日差異，上次回台灣朋友辦理短期網路sim卡，看一個人同時指導2-3個人填寫資料。我跟他就在想，要是在日本這根本不可能」、「我覺得是台灣服務人員很習慣給大家方便，讓大家養成壞習慣，就覺得自己只是問個問題、拿個東西等很快就好了，為什麼要排隊」。

