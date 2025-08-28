她搶到TWICE演唱會門票…結帳才知有服務費200元 同事堅持不付理由惹怒眾粉

人氣南韓女團TWICE出道10年展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，首次以團體之姿降臨台灣舞台，宣布在高雄國家體育場（世運主場館）11月22日開唱，主辦單位驚喜公布11月23日加場，今（28）日11點於拓元售票系統採實名制全面開賣。

然而，Dcard上有一名網友卻因為好心幫忙同事買TWICE演唱會門票，結果搞得心情不美麗。原po發文表示，關係滿好的同事很喜歡TWICE，考量到她經濟能力比較沒那麼好，所以兩人便一起約好要搶1800元的票。

原po坦承，她算是「路人粉」，對於TWICE沒有到超級喜歡，但還是想說既然她們難得來台灣就一起去看好了，結果昨天的第一場搶票只有她搶到，同事則催促她趕快付錢，她也沒仔細看就刷下去，結完帳才知道竟然有服務費200元。

如此一來，等於一個人還要多付100元，但同事堅持只想付她1800元，理由是「沒有多的預算」，並開始哭窮說這樣晚餐只能啃泡麵了。原po被盧到不行，也愈來愈不開心，甚至想著是否乾脆把兩張票都退掉讓給其他粉絲好了。

文章一出，底下有網友留言質疑，「100元也要盧？妳確定妳跟妳同事關係好嗎？」原po則回應，「因為她家裡狀況比較不好，我們一般都會讓她，可是這次真的就是陪她看」，但有人認為，「家境不好看什麼演唱會，去看YouTube重播就好」、「沒那個能力就不要享受，趕快遠離這種人」。

還有人表示，「沒閒錢還想花錢，100塊都給得很緊繃還想看什麼演唱會，看起來妳們有點讓過頭，她胃口被養大成理所當然了，之前身邊也有這種的，真的是趁早斷捨離」、「這個是本來就該知道的花費喔，不是用不知者無罪，就把成本轉到妳身上」。

其他人更直言，「家裡狀況不好跟沒家教、不懂尊重人是兩回事」、「我朋友如果幫我搶到票根本是大恩人，手續費我全出都沒問題」、「一天存20下來五天不就有100了，就是想凹人」、「我覺得都等10年了，要知道這兩天的粉絲們求票都來不及了，真心想去的粉絲不會連那100元都計較」。

事實上，根據拓元售票官網TWICE演唱會的售票資訊，確實寫著「購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費100元」，不過官網也註明，「本場於演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費」。