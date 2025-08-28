值得學習！他見日本人坐高鐵1習慣喊敬佩 一票舉手：基本禮儀

搭乘高鐵時，應注意自身的基本禮儀，避免造成其他乘客或乘務人員的困擾。一名網友發文，稱他搭乘高鐵準備下車時，發現日本人離開座位後會把後躺的椅背豎直，讓他大讚「真的非常敬佩」。對此，不少網友表示此種禮儀很多人都會做。

一名網友在Threads發文，表示近日搭乘高鐵，抵達台北站準備下車時，發覺日本人在離開自己座位後，會主動把後躺的椅背豎直，再離開座位，讓他感到十分敬佩，也詢問網友「有沒有什麼日本人的小細節可以分享」，希望大家一起成為更好的人。

此文一出，不少網友表示豎直椅背的禮儀很多人都會做，「這不需要日本人才會吧，我身邊跟我一樣的台灣人都會這樣做啊」、「我們全家老小不管搭乘高鐵還是飛機，下車前一定要把窗戶打開、椅背豎直、垃圾帶走」、「我也會這樣，不論飛機、高鐵、台鐵我都這樣」、「我台灣人也會這樣做啊，這是基本禮儀吧」。

也有網友分享其他乘車禮儀，「離開前，我會先確認後方乘客有沒有使用桌子，再決定要不要豎直椅背」、「日本人一上車就會貼心的把背包背到胸前，完全擠不到別人」、「垃圾一定自己帶走，這點執著非常可怕，有次走在路上衛生紙飛出去，硬是有日本人反應超快幫我撿」、「垃圾會丟垃圾桶不會留在座位」。

還有網友指出日本人在生活上的其他禮儀，「在日本看過洗完手、用擦手紙擦完自己的手後，還順便把洗手檯檯面上的水擦拭過再離開的女生」、「跟日本男性友人飯店喝下午茶，他喝每一口咖啡要把杯緣咖啡漬擦掉」、「在東京的飯店準備退房，經過日本人剛要退房的房間，他們把垃圾分類做好做滿，瓶罐會洗沖好、塑膠膜撕下、瓶罐一個一個擺好」。