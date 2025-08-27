雞肉界生態大洗牌？超商貨架滿是「1肉品」 網曝瘋搶關鍵原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來各大超商貨架上陸續出現眾多品牌與口味的雞胸肉商品，引發民眾好奇。示意圖／Ingimage

近年來各大超商貨架上陸續出現眾多品牌與口味的雞胸肉商品，引發民眾好奇「以前不是雞腿比較受歡迎嗎？」對此，網友指出，隨著運動健身風氣盛行，低脂高蛋白的雞胸肉逐漸取代雞腿，成為減脂與健身族群的飲食首選。

有女網友日前在Dcard以「有人發現現在超商雞胸肉超多嗎？」為題發文分享，直言自己小時候吃雞肉幾乎都以雞腿為主，但如今走進超商卻發現架上清一色是雞胸肉商品，且口味與品牌選擇繁多，讓她直呼眼花撩亂，並好奇是否代表「雞肉界的生態已經大洗牌」。

貼文曝光後，引來不少網友討論，「從最便宜的部位搖身一變，變成減肥、健身聖品」、「雞胸是雞身體部位結構比較單純的部分，屬於健身飲食的形象也比較鮮明，跟運動風氣崛起也挺有關係」、「因為健身仔與飲控（飲食控制）的人變多，例如我」、「因為雞胸肉是低脂肪、高蛋白，減脂、健身的人的選擇」。

此外，有網友從市場角度切入，「目標客群是有在飲控的人」、「單純就是這塊肉以前都是炸雞排用，現在雞排比較沒銷量，就乾脆做成這樣來賣」，甚至有民眾認為，「一直覺得這是減肥魔人跟雞肉商的陰謀」、「我從小就愛吃雞胸，以前媽媽都說雞胸很便宜沒人要，現在健身自己去買雞胸，怎麼那麼貴」。

不過也有網友提醒，「一塊鈉含量600毫克左右，時間允許的話，還是找有健身餐的店家比較好」、「美式賣場有賣松露口味，這種調味過的缺點就是鈉含量比較高，對我來說，沒帶皮的雞胸肉在攝取膽固醇上比較容易控制」、「稍微逆個風，過量蛋白跟高鈉反而會造成腎臟負擔」。

