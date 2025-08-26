旅日多年外國人首次來台 讚嘆「1食物」太好吃：會讓人想念

暑假接近尾聲，許多家長會帶孩子出國旅遊，也有不少民眾飛往日本，認為出國CP值勝過國旅。近日有位多年旅居日本的外國人，第一次來台北玩，大讚「這裡是很棒的旅遊地點」。他細數景點包含「永和豆漿、天母棒球場、夜市」，也指出跟拘謹的日本人相比，台灣人更熱情，並說下次要學點中文，才能更深入體驗。

這名網友在國外論壇Reddit發文指出，他來到台灣旅遊後，最難忘的是大安區「永和豆漿大王」早餐，因為油條太好吃，好吃到他第二天再去吃一次，認為油條雖然外表看起來簡單，但好吃到會令人想念。另外他也大讚悠遊卡非常方便，只要搭配Google Maps，加上電子看板查看即將到站的公車，就可以搭公車直達目的地。

除了造訪永和豆漿外原PO還到天母看棒球，大讚「主持人讓全場觀眾一路嗨不停，除了在球場之類，台灣人比日本更熱情，店員有禮貌，卻不會過度畢恭畢敬，街上人們走路聊天都有自信跟活力」。

他接著指出，對於台灣的夜市與飲酒文化印象深刻，士林地下街或南機場夜市的攤販，比東京任何地方更有特色，反觀日本在飲食方面太乾淨又商業化。而在飲酒文化方面，台北每間超商都有賣酒，不像日本，晚上會有很多喝醉的醉漢，在夜市的人大多都會喝非酒精飲料，還有人會自備保溫瓶。

不過這位外國網友也提及台灣的觀光缺點，如垃圾處理不方便，還有找廁所不容易；此外他也嘗試吃檳榔，但發現吐檳榔汁滿噁心的，最後是從桃園機場轉台北車站的捷運轉乘不容易，他認為「機場轉捷運的連接應該更直觀一點，也許搭巴士更快到台北」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康