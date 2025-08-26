快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

旅日多年外國人首次來台 讚嘆「1食物」太好吃：會讓人想念

聯合新聞網／ 綜合報導
不少外國遊客來台灣後印象都不錯。照片為示意圖，非本文當事人。圖／Ingimage
不少外國遊客來台灣後印象都不錯。照片為示意圖，非本文當事人。圖／Ingimage

暑假接近尾聲，許多家長會帶孩子出國旅遊，也有不少民眾飛往日本，認為出國CP值勝過國旅。近日有位多年旅居日本的外國人，第一次來台北玩，大讚「這裡是很棒的旅遊地點」。他細數景點包含「永和豆漿天母棒球場、夜市」，也指出跟拘謹的日本人相比，台灣人更熱情，並說下次要學點中文，才能更深入體驗。

這名網友在國外論壇Reddit發文指出，他來到台灣旅遊後，最難忘的是大安區「永和豆漿大王」早餐，因為油條太好吃，好吃到他第二天再去吃一次，認為油條雖然外表看起來簡單，但好吃到會令人想念。另外他也大讚悠遊卡非常方便，只要搭配Google Maps，加上電子看板查看即將到站的公車，就可以搭公車直達目的地。

除了造訪永和豆漿外原PO還到天母看棒球，大讚「主持人讓全場觀眾一路嗨不停，除了在球場之類，台灣人比日本更熱情，店員有禮貌，卻不會過度畢恭畢敬，街上人們走路聊天都有自信跟活力」。

他接著指出，對於台灣的夜市與飲酒文化印象深刻，士林地下街或南機場夜市的攤販，比東京任何地方更有特色，反觀日本在飲食方面太乾淨又商業化。而在飲酒文化方面，台北每間超商都有賣酒，不像日本，晚上會有很多喝醉的醉漢，在夜市的人大多都會喝非酒精飲料，還有人會自備保溫瓶。

不過這位外國網友也提及台灣的觀光缺點，如垃圾處理不方便，還有找廁所不容易；此外他也嘗試吃檳榔，但發現吐檳榔汁滿噁心的，最後是從桃園機場轉台北車站的捷運轉乘不容易，他認為「機場轉捷運的連接應該更直觀一點，也許搭巴士更快到台北」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國旅 豆漿 天母 外國人 出國旅遊 士林夜市 機場捷運 台北車站

延伸閱讀

就是不拿iPhone！ 比爾蓋茲親口認證1理由「最愛用三星摺疊機」

北捷面貌變了！通勤族電扶梯「左右站滿」好感人 網友揭1隱憂

已刷了16筆…LINE Pay抽獎活動突喊「卡」她傻眼 一票苦主哀號

鹽吃太多當心「腦細胞被吃掉」！醫示警：血壓會剎不住直飆

相關新聞

旅日多年外國人首次來台 讚嘆「1食物」太好吃：會讓人想念

暑假接近尾聲，許多家長會帶孩子出國旅遊，也有不少民眾飛往日本，認為出國CP值勝過國旅。近日有位多年旅居日本的外國人，第一次來台北玩，大讚「這裡是很棒的旅遊地點」。他細數景點包含「永和豆漿、天母棒球場、夜市」，也指出跟拘謹的日本人相比，台灣人更熱情，並說下次要學點中文，才能更深入體驗。

他不解築間火鍋超級紅為何還虧錢？ 老饕曝感受：CP值變低

連鎖鍋物品牌築間在今（2025）年4月成功上櫃掛牌，但近日財報卻顯示今年上半年稅後淨損4732萬元。對此，一名網友不解，築間明明除了火鍋外，還進軍燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌，結果公司竟然大虧損。貼文一出，引起網友熱議。

住汽車旅館「不是為了壞壞」 一票網友坦言：為1設施而去

一講到汽車旅館，多數人都會聯想到情侶約會開房間，不過有一名女網友好奇，有沒有人入住汽車旅館，目的並不是為了和另一半發生關係？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「年紀小但輩分大」該怎麼稱呼對方？ 過來人吐實情：很正常

你有輩分比自己大，但年紀卻比你小的親戚嗎？一名網友好奇，如果今天有一個年紀小很多，輩分卻比自己大的小孩子，到底該怎麼稱呼對方？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每次嚕一點…他怒批台灣人「停紅燈1壞習慣」：腳有問題嗎？

你停紅燈的習慣是什麼呢？一名網友分享，近期發現很多人停紅燈時，總是不能一次到位，習慣每隔20秒前近一點點，讓他完全無法理解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

老闆指定送客戶1款月餅 菜鳥猶豫…網直言：絕不會出錯好嗎？

今年教師節、中秋節跟國慶日連續3週放假，讓許多民眾開心迎接假期，而許多公司行號開始在訂購中秋月餅了，日前就有位網友表示「中秋節我被交代要採購禮盒，老闆丟給我喜憨兒ESG公益禮盒的連結」，但因為是要送客戶的，因此他先問網友們「這款的份量、包裝精緻度如何？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。