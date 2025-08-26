他不解築間火鍋超級紅為何還虧錢？ 老饕曝感受：CP值變低

連鎖鍋物品牌築間在今（2025）年4月成功上櫃掛牌，但近日財報卻顯示今年上半年稅後淨損4732萬元。對此，一名網友不解，築間明明除了火鍋外，還進軍燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌，結果公司竟然大虧損。貼文一出，引起網友熱議。

這名網友在PTT以「築間為什麼做到虧錢？」為題，指出築間過去超級紅，除了火鍋外，也開了燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐廳，在全台展店超過100間，結果上半年竟然虧損將近5000萬，好奇發問「築間是怎麼了？大家不喜歡了嗎？」

貼文一出，不少網友推測原因，「改自助吧後就沒吃過了」、「牌子做出來，只要維持品質就可以了，但是價格越來越貴，CP越來越低」、「蔬菜吧的品質輸人家不少」、「火鍋改自助式就不吃了」、「火鍋為省錢，把花枝漿跟蝦漿換成虱目魚漿…雷爆」、「亂開店啊，只做築間不會虧啦，是在那邊亂開亂收，開一堆雜七雜八的品牌，沒多久就收攤」、「旗下烤肉店很不推」、「酸菜魚失敗轉型是可能因素之一」、「原本的火鍋生意做不穩了，還在亂搞」。

不過，也有部分網友幫忙緩頰，「這間居然賠錢喔，火鍋還不錯的說」、「永和築間燒肉本命吃很多次了」、「築間還不錯，但是其他品牌都弄不起來」、「物價漲，消費降級也有影響」、「火鍋明明就不錯」、「我覺得燒肉還不錯吃欸，就是份量少了點」。

根據《中時新聞網》報導，築間表示，集團全台擁有13大品牌、總店數近200家門店，受益集團規模化採購策略，降低營運成本，提高產品競爭力，上半年毛利率仍維持46％，較去年同期持平，因集團持續調整旗下品牌結構，致營業費用增加，使獲利表現不如預期。

築間強調，今年營運以品牌優化為首任，將品牌進行汰弱留強，下半年將持續推動品牌結構優化，與整體服務品質提升，穩定單店營運表現，還計劃跨足中式餐飲新業態，推出新品牌，同時規劃與國內外品牌合作或代理，力求帶動營運，重回成長軌道。