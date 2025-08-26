住汽車旅館「不是為了壞壞」 一票網友坦言：為1設施而去

一講到汽車旅館，多數人都會聯想到情侶約會開房間，不過有一名女網友好奇，有沒有人入住汽車旅館，目的並不是為了和另一半發生關係？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「去汽旅真的會有人不打炮的嗎？」為題，指出自己印象中，大部分的人去汽車旅館都是為了開房間，一直以來都很好奇，有沒有人去汽車旅館，目的不是為了發生關係的？

貼文一出後，不少網友分享自己在汽車旅館的住宿經驗，「出差有去住過一晚，可以停車，車上東西也不怕被偷」、「夜唱完早上回家，忘記帶鑰匙，就先去汽旅休息3小時」、「去過好幾次，覺得住起來很大間，然後車可以停放門口很方便」、「去開過同學會」、「進去開派對、唱KTV、吃大餐啊」、「曾經因家裡停水，去汽旅洗澡」、「比一堆旅館、飯店高檔，又好停車」。

此外，最多網友指出，會特別去汽車旅館泡澡，「我是家裡沒浴缸，所以去汽旅泡澡的人」、「泡澡+1，家裡真的不會有這麼大的浴缸」、「有啊，就去用大浴缸泡澡的」、「我也是家裡沒浴缸，自己去汽車旅館泡澡」、「台灣住宿CP最高的就是汽車旅館了，有大浴缸，好一點的有游泳池」、「有喔，因為家裡沒有浴缸，所以小時候偶爾會跟家人去汽旅休息，主要就是為了泡澡」。