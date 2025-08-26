「年紀小但輩分大」該怎麼稱呼對方？ 過來人吐實情：很正常

你有輩分比自己大，但年紀卻比你小的親戚嗎？一名網友好奇，如果今天有一個年紀小很多，輩分卻比自己大的小孩子，到底該怎麼稱呼對方？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有年紀比您小、輩分比您大的八卦嗎？」為題，指出自己有個朋友就面臨這樣的情況。有個年紀比他小很多，但輩分卻比他大的小孩子，讓朋友不知道該怎麼稱呼對方，原PO好奇想問，「大家是否有這方面的經驗？」

貼文一出後，不少網友分享自身的情況，「我大姑姑的兒子比我爸還大一歲」、「很常見啊，我就是這樣，年紀小但輩分高」、「我大姑姑跟她阿姨兩個同歲差一輩」、「小我一歲的姑姑」、「我小叔的兒子比我大姑的孫女年紀還小，我堂弟一出生就當表叔了」、「大8歲的表舅、小12歲堂弟」、「很多，小時候有個小孩大我一歲，我媽說我要叫他舅舅」、「還沒出生就當叔叔了，不到20就當叔公了」。

此外，也有部分網友回應，「鄉下大家族很常見，外地回來根本搞不懂要叫什麼，因為祖父那代包含更久以前的輩分，一代都幾十個」、「上兩代人很會生，『論輩不論歲』很正常」、「古早時代16、17歲就生第一個大哥，46、47歲還在生，大哥也16歲生的話，大哥當爺爺，小弟跟孫子同年出生很可能」。