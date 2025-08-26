每次嚕一點…他怒批台灣人「停紅燈1壞習慣」：腳有問題嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現很多人停紅燈時，習慣每隔20秒前進一點點，讓他完全無法理解。等紅燈示意圖。 聯合報系資料照
你停紅燈的習慣是什麼呢？一名網友分享，近期發現很多人停紅燈時，總是不能一次到位，習慣每隔20秒前進一點點，讓他完全無法理解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「停紅燈一步一步往前嚕是怎樣？」為題，指出自己不能理解很多人停紅燈時不能一次到位，喜歡先跟前車保持很長的車距，然後每20秒往前嚕一點點，連帶讓後車只能跟著一點一點前進，讓他怒嗆：「嚕了老半天還在紅燈真的很燥耶！這樣嚕一點的好處是什麼？腳有痼疾踩不緊煞車是不是？」

貼文一出後，多數網友都爆共鳴，紛紛表示「真的超多這種，不知道在幹嘛」、「腳麻症患者踩不住」、「腳部病變啊，遇過最扯滑3部車距的，然後前面還有1部半的空間，這種最喜歡綠燈起步時在那邊點煞車」、「很多這種的，離前車超級遠」、「統稱膀胱無力踩不住煞車」、「很像是滲尿一樣，一下一下慢慢滲出來，應該是老化的徵兆」、「這種的通常綠燈了還不走」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「人家嚕車關你啥事，你就別跟著嚕不就得了」、「有違規違法嗎？」、「你可以不要跟著嚕啊，不差這點車距」、「你的問題應該是你有沒有路怒症」。

紅燈 路怒症

