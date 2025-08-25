老闆指定送客戶1款月餅 菜鳥猶豫…網直言：絕不會出錯好嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇表示「老闆要我送喜憨兒月餅給客戶，這款口味好嗎？」對此，多數網友認為「這是做公益，絕不會出錯」。示意圖／ingimage
一名網友好奇表示「老闆要我送喜憨兒月餅給客戶，這款口味好嗎？」對此，多數網友認為「這是做公益，絕不會出錯」。示意圖／ingimage

今年教師節、中秋節跟國慶日連續3週放假，讓許多民眾開心迎接假期，而許多公司行號開始在訂購中秋月餅了，日前就有位網友表示「中秋節我被交代要採購禮盒，老闆丟給我喜憨兒ESG公益禮盒的連結」，但因為是要送客戶的，因此他先問網友們「這款的份量、包裝精緻度如何？」

一名網友在PTT發文表示，今年中秋節他被主管交代採購中秋禮盒，老闆發了一個喜憨兒ESG公益禮盒的連結，告訴他「裡面有結合公益跟ESG（環境、社會、公司治理）理念，看起來很不錯」，原PO表示，他沒有吃過喜憨兒的月餅，不確定口味如何，但網站有寫可培養喜憨兒自立就業的能力，滿正面勵志的。

不過他也擔心「畢竟是送給合作客戶的禮盒，如果口味或外觀不行，最後遭殃的是我，不曉得有人吃過嗎？覺得如何？可以的話希望分享一下份量跟包裝精緻度」。

文章曝光後，有網友分享看法「喜憨兒的不錯吃，反而有些知名文青品牌不太好吃」、「不要太挑嘴，一般都能接受」、「喜憨兒的不錯吃呀，我常常買來送人」、「認真回，喜憨兒的月餅可以。收過幾次覺得滿體面的，用料也扎實，口味不錯」。

也有職場過來人分享「職場生存守則」，指出「如果你選別的，老闆有天問你為什麼要這樣選，你倒是要怎麼回？」、「商務送禮又不是吃口味的，買喜憨兒禮盒代表公益、愛心」、「可以送，客戶也不敢公開說不好吃，主要是形象」、「買公益禮盒就要好好跟客戶說公司的理念、企業愛心，增加公司的高度」、「主管都指定了，你還想怎樣？」、「這是送禮絕對不會掉分的選項」。

禮盒 月餅 喜憨兒 中秋節

