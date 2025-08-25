快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

看不見的靈魂！鼎泰豐店員想收走「1空盤」 老饕瞬間暴動：那是精華

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐不管是觀光客或是當地人都相當喜歡。聯合報系資料照
鼎泰豐不管是觀光客或是當地人都相當喜歡。聯合報系資料照

餐廳鼎泰豐向來以服務周到與多樣餐點聞名，不少老饕也樂於開發各種「隱藏吃法」。近期就有一名民眾在用餐時發生一段有趣小插曲，因為店員想將「紅油抄手醬汁」收走，讓整桌人陷入短暫恐慌，也意外引發網友廣泛共鳴。

這名民眾在Threads上發文指出，「今天炒飯才剛上桌，店員就要伸手要收走這盤，形成整桌人一片恐慌。」從她分享的照片中可見，炒飯旁邊是一盤雖已吃完紅油抄手，但碗底仍剩滿紅油醬汁，原來她是打算將醬汁淋在炒飯上享用。

許多網友看完貼文紛紛表示贊同，認為紅油抄手的醬汁堪稱靈魂，不少人留言表示「完全可以想像多驚慌」、「這絕對，絕對不能收！！！！！！拌麵拌炒飯的靈魂啊啊啊啊啊」、「這盤是精華中的精華！！！懂」。

也有人表示「照理說鼎泰豐員工訓練會特別說：客人有炒飯就不能收抄手醬」、「這個店員真是知道得太少」、「店員不知道這才是一套的？」，原PO也解釋，因為是在日本吃的，年輕店員可能不懂台灣隱藏吃法。

事實上，這種吃法在老饕間並不罕見，有人更透露即使不點抄手，也可向店員加點紅油醬汁，每份約新台幣70元，效期大約有三天。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

鼎泰豐

延伸閱讀

鼎泰豐吃到一半店員突道歉！她揭超扯原因：餐飲業還要不要活？

「鼎泰豐師傅」遍布全台…為何無人超越本店？常客曝答案：很難複製

首款且唯一進駐鼎泰豐餐桌的威士忌！百富12年雙桶是小籠包絕配

日圓太甜！日本鼎泰豐炒飯超實惠 網見價格：真的超便宜

相關新聞

心超大！她驚訝同事出國不鎖行李 一票人點頭：不想被撬開

出國旅遊時，行李箱真的有必要上鎖嗎？一名女網友發文，稱她跟同事聊天才發現很多人出國旅遊不會把行李箱上鎖，她本身一定會上鎖，讓自己有安全感，對此，有網友透露托運行李要查驗需要打開行李，上鎖只是「多此一舉」。

看不見的靈魂！鼎泰豐店員想收走「1空盤」 老饕瞬間暴動：那是精華

餐廳鼎泰豐向來以服務周到與多樣餐點聞名，不少老饕也樂於開發各種「隱藏吃法」。近期就有一名民眾在用餐時發生一段有趣小插曲，因為店員想將「紅油抄手醬汁」收走，讓整桌人陷入短暫恐慌，也意外引發網友廣泛共鳴。

一週只開一次車會不會壞？ 網友：這1零件才是最大問題

不少人通勤依靠大眾運輸或機車，汽車逐漸淪為「假日採買專用」，但車子如果一週只開一次，短短10公里、30分鐘左右，這樣的使用頻率到底夠不夠？最近就有網友對此提出疑問，大批車主紛紛回應自身經驗，掀起不少討論。

工程師都沒有情緒價值？她吐槽全聊投資理財 網：是妳聽不懂

在大眾印象中，工程師經常被認為話題單一、缺乏幽默感，甚至被冠上「無趣」的刻板標籤...

誰還在用郵局帳戶？他列3大缺點網全不挺：超好用

你現在使用的是銀行帳戶還是郵局帳戶呢？一名網友表示，郵局帳戶不能買外幣，貸款利率也不如銀行，甚至部分信用卡還不能自動扣繳，好奇有人還在用郵局帳戶嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

退伍十多年還在唱軍歌！網友笑曝「服役後遺症」 一票人點頭：太真實

退伍不是結束，而是「服役症候群」的開始？近日有網友在「mobile01」分享，雖然自己已經退伍，但生活中仍保留滿滿軍中習性：去運動時會唱海軍軍歌、飆摩托車會唱《錨歌》，還自嘲「白天醫人、晚上醫車，真是愜意的生活」，笑壞一票鄉民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。