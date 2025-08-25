看不見的靈魂！鼎泰豐店員想收走「1空盤」 老饕瞬間暴動：那是精華

餐廳鼎泰豐向來以服務周到與多樣餐點聞名，不少老饕也樂於開發各種「隱藏吃法」。近期就有一名民眾在用餐時發生一段有趣小插曲，因為店員想將「紅油抄手醬汁」收走，讓整桌人陷入短暫恐慌，也意外引發網友廣泛共鳴。

這名民眾在Threads上發文指出，「今天炒飯才剛上桌，店員就要伸手要收走這盤，形成整桌人一片恐慌。」從她分享的照片中可見，炒飯旁邊是一盤雖已吃完紅油抄手，但碗底仍剩滿紅油醬汁，原來她是打算將醬汁淋在炒飯上享用。

許多網友看完貼文紛紛表示贊同，認為紅油抄手的醬汁堪稱靈魂，不少人留言表示「完全可以想像多驚慌」、「這絕對，絕對不能收！！！！！！拌麵拌炒飯的靈魂啊啊啊啊啊」、「這盤是精華中的精華！！！懂」。

也有人表示「照理說鼎泰豐員工訓練會特別說：客人有炒飯就不能收抄手醬」、「這個店員真是知道得太少」、「店員不知道這才是一套的？」，原PO也解釋，因為是在日本吃的，年輕店員可能不懂台灣隱藏吃法。

事實上，這種吃法在老饕間並不罕見，有人更透露即使不點抄手，也可向店員加點紅油醬汁，每份約新台幣70元，效期大約有三天。