一週只開一次車會不會壞？ 網友：這1零件才是最大問題

不少人通勤依靠大眾運輸或機車，汽車逐漸淪為「假日採買專用」，但車子如果一週只開一次，短短10公里、30分鐘左右，這樣的使用頻率到底夠不夠？最近就有網友對此提出疑問，大批車主紛紛回應自身經驗，掀起不少討論。

原PO在「mobile01」上提到，自己的車一週大約只會開10公里左右，花費不到40分鐘，擔心這樣的使用頻率會讓電瓶無法充電，甚至聽說「一個月至少要開完一桶油才算正常」，讓他不免焦慮「車會不會提早報廢？」

問題一出，立刻引發熱烈討論。有人直言，「不太夠，我也是很少開，一星期才開一次，但是我一次會開至少100公里，跑個長途讓車子零件能夠磨到，電瓶能充飽電」、「10公里太少了，等發不動就知道」，也有人建議「每週最好上一次高速公路，跑個20至30公里，維持中高速才比較能充電」、「原地怠速15至20分鐘雖能維持電量，但容易增加積碳，效果不如實際上路」。

還有車主大方分享自身經驗，表示多年來一週只開一次，平均一年不到1500公里，電瓶大約兩到三年換一次，車況仍然正常，「只要定期保養，頂多電瓶壽命縮短半年到一年，不是大問題」。

另一派人則算起養車成本，認為一年不到500公里的使用量，「與其養車繳稅金、保險、折舊，不如直接叫計程車或租共享汽車划算」；但也有人強調方便性，「有自己的車就是方便，臨時要去看夜景、接送親友，計程車取代不了」。

網友們最後給出折衷建議：購買「電瓶充電器」或隨車攜帶行動電源，定期檢測電壓，才是最安心的方式。畢竟，車子少開影響最大的往往不是引擎，而是電瓶與輪胎，「換電瓶花幾千元，遠比顧路麻煩來得划算」。