快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

一週只開一次車會不會壞？ 網友：這1零件才是最大問題

聯合新聞網／ 綜合報導
汽車若長時間未發動，容易使電瓶沒電，導致發動困難。示意圖／ingimage
汽車若長時間未發動，容易使電瓶沒電，導致發動困難。示意圖／ingimage

不少人通勤依靠大眾運輸或機車，汽車逐漸淪為「假日採買專用」，但車子如果一週只開一次，短短10公里、30分鐘左右，這樣的使用頻率到底夠不夠？最近就有網友對此提出疑問，大批車主紛紛回應自身經驗，掀起不少討論。

原PO在「mobile01」上提到，自己的車一週大約只會開10公里左右，花費不到40分鐘，擔心這樣的使用頻率會讓電瓶無法充電，甚至聽說「一個月至少要開完一桶油才算正常」，讓他不免焦慮「車會不會提早報廢？」

問題一出，立刻引發熱烈討論。有人直言，「不太夠，我也是很少開，一星期才開一次，但是我一次會開至少100公里，跑個長途讓車子零件能夠磨到，電瓶能充飽電」、「10公里太少了，等發不動就知道」，也有人建議「每週最好上一次高速公路，跑個20至30公里，維持中高速才比較能充電」、「原地怠速15至20分鐘雖能維持電量，但容易增加積碳，效果不如實際上路」。

還有車主大方分享自身經驗，表示多年來一週只開一次，平均一年不到1500公里，電瓶大約兩到三年換一次，車況仍然正常，「只要定期保養，頂多電瓶壽命縮短半年到一年，不是大問題」。

另一派人則算起養車成本，認為一年不到500公里的使用量，「與其養車繳稅金、保險、折舊，不如直接叫計程車或租共享汽車划算」；但也有人強調方便性，「有自己的車就是方便，臨時要去看夜景、接送親友，計程車取代不了」。

網友們最後給出折衷建議：購買「電瓶充電器」或隨車攜帶行動電源，定期檢測電壓，才是最安心的方式。畢竟，車子少開影響最大的往往不是引擎，而是電瓶與輪胎，「換電瓶花幾千元，遠比顧路麻煩來得划算」。

電池 計程車 汽車零件

延伸閱讀

搭計程車哪個位子最安全？女網友拒坐後排 竟是因為「這原因」

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

影／男學生過馬路遭小黃直撞 「倒地翻滾數圈」驚險畫面曝光

計程車司機不會用導航！竟拿出紙本地圖找路 網笑：有備而來

相關新聞

一週只開一次車會不會壞？ 網友：這1零件才是最大問題

不少人通勤依靠大眾運輸或機車，汽車逐漸淪為「假日採買專用」，但車子如果一週只開一次，短短10公里、30分鐘左右，這樣的使用頻率到底夠不夠？最近就有網友對此提出疑問，大批車主紛紛回應自身經驗，掀起不少討論。

工程師都沒有情緒價值？她吐槽全聊投資理財 網：是妳聽不懂

在大眾印象中，工程師經常被認為話題單一、缺乏幽默感，甚至被冠上「無趣」的刻板標籤...

誰還在用郵局帳戶？他列3大缺點網全不挺：超好用

你現在使用的是銀行帳戶還是郵局帳戶呢？一名網友表示，郵局帳戶不能買外幣，貸款利率也不如銀行，甚至部分信用卡還不能自動扣繳，好奇有人還在用郵局帳戶嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

退伍十多年還在唱軍歌！網友笑曝「服役後遺症」 一票人點頭：太真實

退伍不是結束，而是「服役症候群」的開始？近日有網友在「mobile01」分享，雖然自己已經退伍，但生活中仍保留滿滿軍中習性：去運動時會唱海軍軍歌、飆摩托車會唱《錨歌》，還自嘲「白天醫人、晚上醫車，真是愜意的生活」，笑壞一票鄉民。

電子書比較好？ 一票人曝偏愛實體書2原因：希望書店繼續存活

隨著科技不斷進步，閱讀方式也搭上3C風潮，不少人透過手機、平板，甚至電子書來觀看文章。有一名女網友在PTT發文，好奇現在還會有人想在實體書局買實體書嗎？貼文引起熱議，一票人還是願意買實體書來看。

日本逛街非選東京？鄉民一面倒推「1城市」：商圈集中、地鐵方便

日本是台灣人最愛造訪的國家，不僅距離近，美食多、消費便宜也是主要原因，而多數人選擇的地區多以東京、大阪等大都市為主。有一名女網友抱怨在東京買東西，常常貨號不齊全，讓她想換到名古屋或福岡等其他地區消費，因此想問問鄉民們看法，多數人認為福岡是最符合原PO要的條件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。