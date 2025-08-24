工程師都沒有情緒價值？她吐槽全聊投資理財 網：是妳聽不懂

在大眾印象中，工程師經常被認為話題單一、缺乏幽默感，甚至被冠上「無趣」的刻板標籤。近期，一名女網友在Dcard上發文表示，自己身邊的工程師朋友大多數在聊天時，話題幾乎都圍繞在買房、買車或投資等務實層面，對於生活中一些有趣的小事或情感經歷，則很少主動分享。

原PO表示，自己有時只是想了解工程師們對生活瑣事的感受，卻經常被拉回到理性分析或數字角度的討論，讓聊天氣氛偏嚴肅。她推測，或許是工程師的職業習慣，讓他們更專注於理性思考，也可能是他們真心認為工作、投資等議題才是最重要的。原PO想問，這一現象到底是與工程師的工作特性有關，還是只有她身邊的工程師朋友會這樣？

貼文引來熱議，「沒吧，工作關係會接觸到一些工程師，他們都幹話滿滿啊」、「我遇過很多工程師，情緒價值給得比我還滿」、「看妳是什麼角色跟他們聊天，工程師幹話也是特別多」、「看哪種工程師，軟工倒是一堆幹話、情緒價值給滿」。

也有網友指出問題關鍵，「就是沒有共同話題罷了」、「是我們分享有興趣的事情妳不懂吧？妳喜歡分享生活中發生的趣事，我們喜歡分享數據分析之後帶來的結果」、「只是妳不懂就把它定義為不有趣」。