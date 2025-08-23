誰還在用郵局帳戶？他列3大缺點網全不挺：超好用

日本是台灣人最愛造訪的國家，不僅距離近，美食多、消費便宜也是主要原因，而多數人選擇的地區多以東京、大阪等大都市為主。有一名女網友抱怨在東京買東西，常常貨號不齊全，讓她想換到名古屋或福岡等其他地區消費，因此想問問鄉民們看法，多數人認為福岡是最符合原PO要的條件。

2025-08-22 13:10