誰還在用郵局帳戶？他列3大缺點網全不挺：超好用
你現在使用的是銀行帳戶還是郵局帳戶呢？一名網友表示，郵局帳戶不能買外幣，貸款利率也不如銀行，甚至部分信用卡還不能自動扣繳，好奇有人還在用郵局帳戶嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「出社會還有人在用郵局帳戶嗎？」為題，指出光是不能買外幣，郵局帳戶就不太夠用了，如果需要貸款，平時跟銀行沒有往來紀錄，利率也不會太好，就連有些信用卡的自動扣繳設定，還不能從郵局帳戶扣款，讓他相當好奇郵局帳戶都是誰在用？
貼文一出後，不少網友都表示「不錯用阿！不會招業績，代收票據不用手續費，當個存款配置的帳戶」、「郵局六點下班，週六還有開」、「郵局到處都有提款機，加減用一下」、「任職公司指定的薪轉戶啊！有些公家的退費或補助，會指定只能匯進郵局帳戶」、「郵局利率還可以啊」、「郵局金融卡不錯啊」。
此外，還有部分網友回應「不至於廢棄不用，而且銀行會挑地方，郵局再偏也一定有，和公家機關對接，郵局帳戶也幾乎不會出問題」、「海外帳戶扣款用郵局啊，根本不怕盜刷，我沒錢看你怎麼刷得過」。
