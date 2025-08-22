退伍十多年還在唱軍歌！網友笑曝「服役後遺症」 一票人點頭：太真實

退伍不是結束，而是「服役症候群」的開始？近日有網友在「mobile01」分享，雖然自己已經退伍，但生活中仍保留滿滿軍中習性：去運動時會唱海軍軍歌、飆摩托車會唱《錨歌》，還自嘲「白天醫人、晚上醫車，真是愜意的生活」，笑壞一票鄉民。

貼文一出，立刻掀起廣大退伍男生共鳴。有人透露自己退伍13年，依舊每天清晨5點準時驚醒，進餐廳前還會把戰備訓練指令在腦中「演練」一遍，吃早餐前就像在受檢一樣，「有時候健身跑步還會自己精神答數，感覺完全戒不掉。」

還有網友直言，「接電話一定要先喊報告」、「遇到海巡會不自覺叫學長學姐」、「走路習慣性壓步，連老婆都看不下去」。甚至不少人坦言，偶爾還會在夢中嚇醒，以為收假要回營，直到看到退伍令才鬆口氣。

更經典的是「軍歌後遺症」！不少人笑說日常生活莫名就會哼起軍歌，「跑步唱軍歌超自然」、「飆車大合唱《錨歌》直接變飆軍車」。對此，不少網友笑虧：「果然當過兵的聊天話題永遠離不開『我同梯』！」

雖然這些「後遺症」看似搞笑，卻也是一代人的共同記憶，「其實留下早睡早起、規律運動的習慣算很賺」、「軍旅生活就像烙印，想忘也忘不了」，有人乾脆總結：「當兵後遺症＝一輩子的隱藏buff」。