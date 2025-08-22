電子書比較好？ 一票人曝偏愛實體書2原因：希望書店繼續存活

隨著科技不斷進步，閱讀方式也搭上3C風潮，不少人透過手機、平板，甚至電子書來觀看文章。有一名女網友在PTT發文，好奇現在還會有人想在實體書局買實體書嗎？貼文引起熱議，一票人還是願意買實體書來看。

原PO表示日前逛書局時看到一本書很想買，但因為前幾天花錢花太兇，想買書也沒錢，只好忍下來。她說這本書是新書，且內容是有關於博奕方面，因此可能圖書館不會上架，就算想借也借不到。此外她好奇想問，現在3C產品發達，還會有人想去實體書店，買實體書來看嗎？

貼文一出，喜歡實體書的人還是占多數，原因不外乎喜歡書本的感覺，以及有些是電子書找不到的，「會，我房間一堆書，我就住書局附近，回家都可以逛」、「喜歡的書會買」、「會的，很愛買實體書」、「偶爾才會買書來看，所以選擇紙本」、「會希望實體書店繼續存活」、「會，喜歡印刷品的味道」、「實體書是一種情懷」、「工具書會買，要翻方便，網路上也沒有整本可以看」、「還是很多書沒有出電子版，想記住內容的也會買實體」、「還是會買實體書，但都是去網路買」。

不過也有少數網友看法不同，「不會，現在都看電子書比較多」、「電子書+1，買閱讀器沒有藍光比較不會乾眼和疲倦」、「不會，（書）好佔空間」、「不太會，怕最後都堆著，好多還沒看」、「電子書還是比較方便，加上AI可以重點摘要，用notebooklm轉成podcast、做筆記、心智圖更方便」。