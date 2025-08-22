日本逛街非選東京？鄉民一面倒推「1城市」：商圈集中、地鐵方便

日本是台灣人最愛造訪的國家，不僅距離近，美食多、消費便宜也是主要原因，而多數人選擇的地區多以東京、大阪等大都市為主。有一名女網友抱怨在東京買東西，常常貨號不齊全，讓她想換到名古屋或福岡等其他地區消費，因此想問問鄉民們看法，多數人認為福岡是最符合原PO要的條件。

原PO在Dcard以「請問名古屋跟福岡哪個比較適合逛街行？」為題發文，她說東京的商品都很新潮，但貨號總是不齊全，例如買鞋子就幾乎沒有買到合腳的過，讓她無奈地想轉往其他城市。原PO希望以室內百貨逛街為主，並且市區離機場近、範圍集中一點，人潮也不要太多，目前是考慮名古屋、福岡，因此想問問大家的意見。

貼文引起熱議，多數人都推薦福岡，「名古屋跟福岡的話，我喜歡福岡，天神那邊還不錯逛」、「單純購物秒選福岡吧，商圈密集，地鐵方便」、「福岡百貨公司超多的」、「妳的要求福岡三點都能符合，就是假日住宿貴了點」、「絕對福岡吧，機場大概隔兩、三站捷運而已，商圈也很集中」、「福岡，我每天都十點出門，然後逛到晚上十點多才回飯店」。

喜歡名古屋的網友則表示，「名古屋適合歷史深度旅遊，逛街普普」、「福岡和名古屋都去過2-3次以上，都是會再回訪的城市，名古屋很多近郊可以玩，一次玩不夠，我上次去12天」、「名古屋適合悠閒散步，很喜歡名古屋」、「個人喜歡名古屋，畢竟住宿跟機票都比較便宜」、「名古屋適合逛街跟景點互相搭配」。