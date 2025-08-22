快訊

旅台日本作家愛吃台灣水果 唯獨1種讓他覺得恐怖：像外星人

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣有「水果王國」美名，一年四季都可品嘗到各種新鮮的水果。 示意圖／ingimage
台灣的水果遠近馳名，一年四季都吃得到各種新鮮美味的水果，讓不少外國朋友來台都會想要嘗鮮。旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就透露很喜歡台灣的水果，唯獨「釋迦」是自己不敢吃的，原因是外型讓他覺得很恐怖。

作者在粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」透露原因，他覺得釋迦的外型和名字有點恐怖，剝外皮的時候，就好像外星人分娩的感覺，而且也不喜歡口感，因此即使自己非常喜歡台灣的水果，但「釋迦」是唯一不敢吃的水果。他說日本好像也有釋迦，但99.999%的日本人應該沒有吃過，可能也不敢吃，是比芒果還稀奇的水果。

貼文引起熱議，不少人透露身邊的日本親友其實很喜歡，「我丈夫Ayame超愛，看來他是怪怪日本人」、「我日本同學喜歡耶，而且長崎有進口」、「日本朋友超愛，甚至說可以特地為了釋迦來台灣」、「很多日本youtuber拍過，日本人普遍都很喜歡吃」、「我公司日本同事好幾人，每年釋迦產季都會買來吃欸」、「上次我日本朋友來，他說滿喜歡這個的」。

其他網友也建議可以再挑戰看看，「扳開一半後用湯匙挖，釋迦很甜很好吃」、「釋迦最好吃了，還很有營養」、「拿去冷凍冰起來當成冰來吃，比常溫直接吃好吃好幾倍」、「先從釋迦冰棒開始吃，等到有合口味，自然就會不怕了」、「找切好的水果盤入門」、「如果是因為外型，那麼推薦鳳梨釋迦，雖然吃起來感覺比傳統釋迦甜，不過冰過會更好吃」。

