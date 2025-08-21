連北海道都熱爆！日本避暑往哪走？ 答案令人意外：涼到要穿外套

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本今年夏天各地高溫頻創紀錄，連北海道都熱到不行。 路透
暑假是出國旅遊旺季，不少家長會趁這個時候帶小孩到國外走一走，但近年夏天日本也有愈來愈熱的趨勢，各地高溫頻創紀錄。臉書粉專「日本省錢小站」po出一張照片顯示日本各地的高溫引起熱議，也有粉絲提問到哪裡比較不熱，結果特派員回答「沖繩那霸」。

日本省錢小站貼出粉絲發問，「特派員，我很怕熱，八月底你推薦到日本哪裡避暑呢？」，特派員回答「沖繩那霸那邊」，粉絲難以置信這個答案，特派員還強調「是認真的」，並附上日本各地的氣溫。

根據照片顯示，截日8月24日為止，包括足利、桐生、鳩山、東京、名古屋、豊田及大阪等地，每天高溫幾乎都超過35度，群馬縣的桐生市在8月18日更出現40度。

至於位在日本最南方的沖繩那霸市，最高氣溫為33度，最低溫為30度，甚至比東北部的仙台溫度還涼爽，仙台最高氣溫也都還有34度，最低溫也有31度。

貼文曝光讓不少人震驚，「沖繩真的最涼了，我住靜岡今年夏天中暑2次了」、「剛去完沖繩回來，真的比想像中不熱」、「今年沖繩真的不太熱，雖然白天紫外線頗強，但晚上涼涼的，這幾天晚上我都沒開冷氣」、「今年在石垣島，連續第3年在沖繩避暑」、「我覺得沖繩很涼，今天要著外套了」。

還有人表示，「盆休（日本盂蘭盆節）期間我都回台灣避暑了」、「八月初去大阪，熱暈到想趕快逃回來台灣」、「我現在在名古屋，下午最高氣溫38°C」、「真的靠海比較涼，7月初我在熊本中暑35度，回到福岡才鬆一口氣」、「連從飯店走到附近便利商店都快受不了，還好我回台灣了」。

事實上，日本今年各地高溫不斷，7月份兵庫縣丹波市曾觀測到攝氏41.2度，寫下日本觀測史新紀錄，北海道美幌町則觀測到攝氏38.2度，就連標榜「日本最冷的小鎮」北海道陸別町也觀測到攝氏35度，京都府福知山市也有39.4度。

