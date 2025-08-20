入厝禮最不想收到什麼？ 罐頭、花圈都上榜「像在辦喪事」

近幾日台灣很常下午後雷陣雨，因此許多上班族「雨傘不離身」，也有些人會攜帶防潑水材質的外套跟鞋子。不過有網友吐槽「防水外套是智商稅」，認為就算穿了還是會全身濕。然而，真的防水外套沒用嗎？多數網友認為騎車還是「穿雨衣」最合適。對此，紡織業者也解釋「防潑水」的實際意思。

2025-08-19 15:45