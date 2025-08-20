聽新聞
入厝禮最不想收到什麼？ 罐頭、花圈都上榜「像在辦喪事」
親朋好友搬新家時，許多人都會送入厝禮來祝福對方。日前有位網友好奇「入厝禮最不想收到什麼，但又不好意思說的？」對此，其他網友回答不一，「花圈、字畫、罐頭都不喜歡，搞得像是辦喪事」。
一名網友在臉書「匿名3公社」好奇問大家，「入厝禮最不想收到什麼，但又不好意思說的？」原PO在留言處補充說明，因為朋友搬新家，邀請他們去作客，想準備入厝禮給對方，但又不知道要送什麼，所以來參考大家的看法。
不少人分享自己的經驗給原PO參考，「不喜歡無法設定溫度的小烤箱、雜牌電風扇」、「我之前已經說不要送碗盤贈品，還硬要送」、「腳踏墊」、「匾額、盆栽、畫框都不想」、「不想收到各式各樣的罐頭，搞得好像我家在辦喪事」、「我看過有人送花圈跟罐頭，搞得像在辦喪事」、「不想收對方自己家裡不要的東西」，而多數網友建議包紅包，「包紅包最實在，讓對方自己買」、「大膽點，包紅包讓她自己買」、「直接包紅包，對方缺什麼自己買」。
《聯合新聞網》先前也曾報導，大家認為最實用的入厝禮有哪些？除了包紅包、給禮券之外，網友也建議可以問對方缺什麼，如果要送大型家具，像是電視或者送按摩椅等，要等對方明確說想要再送，不然很占位子，反而讓收禮方有點困擾，最後也要考量好家具的色系是否跟裝潢有搭配。
