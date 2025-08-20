出國玩擔心飯店備品不乾淨？ 一票人寧願自備：連枕頭都帶

許多人出國旅遊時，常常覺得旅館沒有家中來得舒適。日前有位網友好奇，大家住飯店時，會帶自己的浴巾或是盥洗用品嗎？原PO表示，「雖然這樣比較衛生，但覺得占行李空間，卻又擔心用飯店的有衛生問題」。文章曝光後，吸引大批網友回應。

原PO在PTT好奇「如果出國選擇的飯店都滿好的，大家還會自備盥洗用品如毛巾、浴巾嗎？」他猶豫「雖然自備用品比較衛生，但我覺得很占行李空間，不知道拋棄式的衛生用品好不好用？有時候看過太多飯店的故事，也真的有點擔心衛生問題」。

文章曝光後，網友分成兩派，有人傾向自備盥洗用品，「牙刷我會自備，毛巾跟浴巾太麻煩了，而且有可能濕的要放行李箱」、「我會自備，主要是飯店的牙刷太硬，不習慣」、「我不敢用飯店的毛巾，我們都帶自己快要淘汰的毛巾，回程就丟掉」、「會自備，還會帶一條小毛巾蓋在飯店枕頭上」、「我會帶牙刷、牙膏、快乾毛巾、拖鞋」、「我帶本來就要淘汰的毛巾。洗漱全部都自備，不愛用外面的備品」；還有些網友則是連常用枕頭都會帶去飯店，「我會帶枕頭，枕頭可以抽氣壓縮」。

不過也有網友覺得麻煩，「完全不會想帶，越輕便越好」、「不會，難道你去餐廳也要自備筷子嗎？」、「不會自備，我覺得占空間，才幾天忍一下」、「完全不會帶，到當地再買就好」、「旅行就是要輕裝，連枕頭都帶，你乾脆把床都帶去算了」。