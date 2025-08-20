快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

獨／「竹聯幫大老之女」章家瑄親回涉毒風波 曝從荷蘭帶回收藏：真的很笨

出國玩擔心飯店備品不乾淨？ 一票人寧願自備：連枕頭都帶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇出國時，大家是否會帶盥洗用品？示意圖／ingimage
一名網友好奇出國時，大家是否會帶盥洗用品？示意圖／ingimage

許多人出國旅遊時，常常覺得旅館沒有家中來得舒適。日前有位網友好奇，大家住飯店時，會帶自己的浴巾或是盥洗用品嗎？原PO表示，「雖然這樣比較衛生，但覺得占行李空間，卻又擔心用飯店的有衛生問題」。文章曝光後，吸引大批網友回應。

原PO在PTT好奇「如果出國選擇的飯店都滿好的，大家還會自備盥洗用品如毛巾、浴巾嗎？」他猶豫「雖然自備用品比較衛生，但我覺得很占行李空間，不知道拋棄式的衛生用品好不好用？有時候看過太多飯店的故事，也真的有點擔心衛生問題」。

文章曝光後，網友分成兩派，有人傾向自備盥洗用品，「牙刷我會自備，毛巾跟浴巾太麻煩了，而且有可能濕的要放行李箱」、「我會自備，主要是飯店的牙刷太硬，不習慣」、「我不敢用飯店的毛巾，我們都帶自己快要淘汰的毛巾，回程就丟掉」、「會自備，還會帶一條小毛巾蓋在飯店枕頭上」、「我會帶牙刷、牙膏、快乾毛巾、拖鞋」、「我帶本來就要淘汰的毛巾。洗漱全部都自備，不愛用外面的備品」；還有些網友則是連常用枕頭都會帶去飯店，「我會帶枕頭，枕頭可以抽氣壓縮」。

不過也有網友覺得麻煩，「完全不會想帶，越輕便越好」、「不會，難道你去餐廳也要自備筷子嗎？」、「不會自備，我覺得占空間，才幾天忍一下」、「完全不會帶，到當地再買就好」、「旅行就是要輕裝，連枕頭都帶，你乾脆把床都帶去算了」。

飯店 毛巾 出國旅遊

延伸閱讀

精準預言726大罷免失敗！命理師再發聲：823空亡卦「更大力量在集結」

男友「每月給10萬」要她當全職媽 年薪300萬女嘆：只能分手？

小心越喝越傷身！「1咖啡喝法」恐釀體重暴增、癌症風險升高

iPhone還沒等到Apple Intelligence！WhatsApp推「幫助寫作」讓蘋果手機也能AI寫作

相關新聞

出國玩擔心飯店備品不乾淨？ 一票人寧願自備：連枕頭都帶

許多人出國旅遊時，常常覺得旅館沒有家中來得舒適。日前有位網友好奇，大家住飯店時，會帶自己的浴巾或是盥洗用品嗎？原PO表示「雖然這樣比較衛生，但覺得佔行李空間，卻又擔心用飯店的有衛生問題」。文章曝光後，吸引大批網友回應。

出國飛10小時該怎麼打發時間？ 一票網友建議做這件事：還可調時差

你搭乘飛機時，會做什麼來打發時間？一名網友分享，近期出國時發現，在飛機上搭乘的時間長達10小時，好奇該做什麼來打發時間？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

為何好多阿嬤名字叫「罔市」？ 醫曝歷史背景：心酸又感慨

你有發現許多老一輩的女性，名字都叫做「罔市」嗎？新北市立土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩查詢後，發現這名字的背後有令人心酸又感慨的歷史背景。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

食物越貴會越好吃？他嘆像在「吃裝潢」 兩派網友掀論戰

食物價格越貴，真的會越好吃嗎？一名網友分享，近期覺得有時候花大錢吃餐廳，反而只是「吃裝潢」，甚至在服務上也沒有比較好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

防水外套是「智商稅」？ 網曝：騎車還是1衣服最合適

近幾日台灣很常下午後雷陣雨，因此許多上班族「雨傘不離身」，也有些人會攜帶防潑水材質的外套跟鞋子。不過有網友吐槽「防水外套是智商稅」，認為就算穿了還是會全身濕。然而，真的防水外套沒用嗎？多數網友認為騎車還是「穿雨衣」最合適。對此，紡織業者也解釋「防潑水」的實際意思。

他點名1氣候反而適合居住 一票苦主搖頭：舒服不等於方便

一名網友在PTT抱怨現在氣候異常，「南部真的慘，越來越不宜居，連氣候也是」。他指出天氣越來越熱，容易下雨的地區反而更適合居住。對此許多苦主狂搖頭，「台灣下雨就是高溫高濕，體感最差的那種」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。