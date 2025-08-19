防水外套是「智商稅」？ 網曝：騎車還是1衣服最合適

近幾日台灣很常下午後雷陣雨，因此許多上班族「雨傘不離身」，也有些人會攜帶防潑水材質的外套跟鞋子。不過有網友吐槽「防水外套是智商稅」，認為就算穿了還是會全身濕。然而，真的防水外套沒用嗎？多數網友認為騎車還是「穿雨衣」最合適。對此，紡織業者也解釋「防潑水」的實際意思。

近期台灣午後雷陣雨頻繁，就有女網友在Dcard分享，她想買一件防水外套騎車備用，結果跟朋友討論後，對方回應「買雨衣就好了，買防水外套是智商稅欸」，但原PO不解表示，「為什麼？不然大家幹嘛買衝鋒衣？」

文章曝光後，許多人回應，「如果只是騎車，那的確穿雨衣即可，但防水外套多了透氣，戶外登山這種就很必要」、「雨衣比較針對騎車設計，領口、袖口跟拉鍊的設計比較針對騎車環境，防水外套則適合冬天」、「爬山健行的話買防水透氣外套差很多，雨衣如果在不下雨的環境，我一定穿不住，會太悶」、「如果是騎車下雨，尤其是雷陣雨，防水外套完全比不上雨衣，但防水外套在登山時很實用」。

有業者在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」也解釋「防潑水」的意思，是指「擋住小水珠，不擋大水流。這種加工通常是由染整工段來處理。」然而，只要水珠再大一點，潑水力道強一些，水珠就會穿透輕薄的防水層，滲透到布料底層，因此「單純潑水的布料，這種多數是作用輕薄防風外套，或者褲裝類別的產品。」