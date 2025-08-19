快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

他點名1氣候反而適合居住 一票苦主搖頭：舒服不等於方便

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為常下雨的地方更適合居住。 示意圖／ingimage
一名網友認為常下雨的地方更適合居住。 示意圖／ingimage

一名網友在PTT抱怨現在氣候異常，「南部真的慘，越來越不宜居，連氣候也是」。他指出天氣越來越熱，容易下雨的地區反而更適合居住。對此許多苦主狂搖頭，「台灣下雨就是高溫高濕，體感最差的那種」。

原PO表示，20年前的台灣比較有春夏秋冬的四季感，夏天熱、春秋舒服，冬天冷，早年群聚地都在天氣比較好的地方，現在氣候異變，彷彿有三季夏天、一季秋冬，沒寒流偏秋，有寒流變冬，大部份時間都很熱。

另外他提到，過去多雨的北部現在也沒什麼梅雨季，冬天下雨比例也沒以前高，然而常下雨的地方，尤其午後雷陣雨，如「新店」，反而適合以後的台灣人居住。原PO認為中午下雷陣雨降溫，然後涼涼的度過下半天，比一路大太陽的老城區舒適。

但許多苦主對原PO的看法不以為然，「第一次聽見有人說新店好住，這麼潮濕你也會喜歡？」、「常下雨不開除濕機會發霉」、「下雨道路變更塞，根本無解，覺得熱只要開冷氣就好」、「舒服不等於方便」、「下雨現在Uber都很難叫」、「台灣下雨還不是一樣熱」、「潮濕反而不好吧」、「下雨後太陽一曬更熱」。

其他網友則表示，「照這個邏輯，基隆（是）全台最宜居」、「過猶不及嘛，可能林口、新店這些，日常會下點小雨的不錯」、「南部確實越熱越不宜居，這不是冷氣就能解決的，過熱的天氣會讓人連出門都懶」、「現在氣候最好的可能變成新竹了，適量的雨，沒有像台北那樣潮濕」、「我反而喜歡南部的天氣，雖然熱但完全不需要擔心潮濕問題」。

雨量 房地產

延伸閱讀

羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權

午後全台雷陣雨開轟 南部慎防短延時豪雨 明天水氣更多

影／韓國瑜陪同羅明才掃街拜票 823投不同意罷免

午後雷陣雨來了！未來一周天氣曝光 「這日」熱帶系統估帶來水氣

相關新聞

防水外套是「智商稅」？ 網曝：騎車還是1衣服最合適

近幾日台灣很常下午後雷陣雨，因此許多上班族「雨傘不離身」，也有些人會攜帶防潑水材質的外套跟鞋子。不過有網友吐槽「防水外套是智商稅」，認為就算穿了還是會全身濕。然而，真的防水外套沒用嗎？多數網友認為騎車還是「穿雨衣」最合適。對此，紡織業者也解釋「防潑水」的實際意思。

他點名1氣候反而適合居住 一票苦主搖頭：舒服不等於方便

一名網友在PTT抱怨現在氣候異常，「南部真的慘，越來越不宜居，連氣候也是」。他指出天氣越來越熱，容易下雨的地區反而更適合居住。對此許多苦主狂搖頭，「台灣下雨就是高溫高濕，體感最差的那種」。

王義川助攻？盧秀燕粉底液網拍「15天賣100罐」 櫃姐一句話好殘酷

民進黨立委王義川近日在政論節目上，以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕所使用的粉底液，引發外界爭議。不僅藍營猛烈批評，就連民進黨內部也出現不同聲音，性平部更喊出「我們不要厭女的台派」，公開譴責王義川，意外點燃綠營內部戰火。

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

天后蔡依林步入中年卻不見歲月痕跡，許多人都好奇女神凍齡的秘密。蔡依林在節目分享，近日連續三天晚上10點前睡覺，沒想到起床「自己變超漂亮」。一名女網友見狀決心實測，沒想到凌晨起床後再也睡不著。

花100元買到超豐盛「肉絲便當」 網暴動：超划算！菜肉滿出來

現在物價上漲，許多人會找CP值高的餐點來節省開銷。日前就有位網友表示，他在新竹一店家買了一個便當，發現配料豐富，主菜的肉量又超多，讓原PO驚呼「這樣算很便宜大碗了吧？給過嗎？」

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

在物價上漲的年代，有什麼美食既能滿足饕客的味蕾，更不用付出過多金錢呢？一名網友發文，稱現在正常雞腿飯都要130元，但「小火鍋」的CP值卻非常高，最低145元就能吃到，且還有爆米花、冰淇淋等配料，但也詢問網友：「為何小火鍋可以那麼便宜呢？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。