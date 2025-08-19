他點名1氣候反而適合居住 一票苦主搖頭：舒服不等於方便

一名網友在PTT抱怨現在氣候異常，「南部真的慘，越來越不宜居，連氣候也是」。他指出天氣越來越熱，容易下雨的地區反而更適合居住。對此許多苦主狂搖頭，「台灣下雨就是高溫高濕，體感最差的那種」。

原PO表示，20年前的台灣比較有春夏秋冬的四季感，夏天熱、春秋舒服，冬天冷，早年群聚地都在天氣比較好的地方，現在氣候異變，彷彿有三季夏天、一季秋冬，沒寒流偏秋，有寒流變冬，大部份時間都很熱。

另外他提到，過去多雨的北部現在也沒什麼梅雨季，冬天下雨比例也沒以前高，然而常下雨的地方，尤其午後雷陣雨，如「新店」，反而適合以後的台灣人居住。原PO認為中午下雷陣雨降溫，然後涼涼的度過下半天，比一路大太陽的老城區舒適。

但許多苦主對原PO的看法不以為然，「第一次聽見有人說新店好住，這麼潮濕你也會喜歡？」、「常下雨不開除濕機會發霉」、「下雨道路變更塞，根本無解，覺得熱只要開冷氣就好」、「舒服不等於方便」、「下雨現在Uber都很難叫」、「台灣下雨還不是一樣熱」、「潮濕反而不好吧」、「下雨後太陽一曬更熱」。

其他網友則表示，「照這個邏輯，基隆（是）全台最宜居」、「過猶不及嘛，可能林口、新店這些，日常會下點小雨的不錯」、「南部確實越熱越不宜居，這不是冷氣就能解決的，過熱的天氣會讓人連出門都懶」、「現在氣候最好的可能變成新竹了，適量的雨，沒有像台北那樣潮濕」、「我反而喜歡南部的天氣，雖然熱但完全不需要擔心潮濕問題」。