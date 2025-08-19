王義川助攻？盧秀燕粉底液網拍「15天賣100罐」 櫃姐一句話好殘酷

民進黨立委王義川近日在政論節目上，以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕所使用的粉底液，引發外界爭議。不僅藍營猛烈批評，就連民進黨內部也出現不同聲音，性平部更喊出「我們不要厭女的台派」，公開譴責王義川，意外點燃綠營內部戰火。

然而，這場爭議卻帶來出乎意料的商機，有網拍賣家在Threads發文透露，指出盧秀燕粉底液話題出現後，該品牌的粉底液需求大增，她在短短15天內就賣出100罐，甚至去專櫃調貨也出現缺貨情況。賣家還透露：「櫃姐說賣到翻掉，效應比正牌代言人（IU）還強大。」

這篇貼文引發網友熱議，「品牌應該要拜託王義川幫忙罵一下才行」、「市長根本帶貨王」、「台中購物節最佳代言人」、「笑死，免費的代言居然最有效」、「盧市長是主播出身的，保持良好妝容也是超基本的，她應該也沒想到出門化妝是基本禮貌的事情也會被放大檢視吧」。

不少網友也紛紛加入勸敗行列，「已經很久不用粉底的我也買了一罐」、「我媽（66歲）也去買了」、「盧媽在外面跑一整天都不脫妝一定很好用」、「這我也有在用，2000多一瓶擦了兩年都擦不完，說它貴的根本沒常識」、「這瓶有名很久了！真的好用」、「盧秀燕還可以分享他平常吃什麼保養品，好像可以接著膠原蛋白之類的，她的皮膚很好！」、「我也跟風了，跟著盧媽媽走」。