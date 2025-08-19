為何好多阿嬤名字叫「罔市」？ 醫曝歷史背景：心酸又感慨

你有發現許多老一輩的女性，名字都叫做「罔市」嗎？新北市立土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩查詢後，發現這名字的背後有令人心酸又感慨的歷史背景。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

吳教恩在臉書表示，突然想到為什麼好多阿嬤都叫做「罔市」？Google搜尋後，才知道原來這名字背後有歷史背景。他指出，早期台灣社會因為重男輕女的觀念，女嬰有時會被取名為「罔市」，台語的意思接近「姑且養著」。聽起來雖然帶點無奈，但卻是那個年代的真實寫照。

吳教恩說明，現在回頭看，覺得這段歷史既心酸又感慨，也更珍惜現今社會逐漸重視性別平等，直呼「女孩的名字可以承載的是祝福與期待，而不是無奈」。

貼文一出後，不少網友都表示，「以前我婆婆是這樣，生男高興、女生就悶，而且女嬰從來沒抱抱，但我2個兒子從小就捧在心」、「以前的年代重男輕女，比較好聽的叫招弟，看看能不能招個弟弟來」、「罔市、罔腰、招弟，那個年代做母親也是辛苦的，一定要生到有男孩才可以」、「早期的女孩真的是不值錢，重男輕女的觀念很嚴重」、「以前生男有肉吃、生女隨便吃，取名字生男看八字、生女看到什麼就叫什麼」。

事實上，根據教育部台語常用詞辭典解釋，「罔市」通「罔飼」，因早期台灣人重男輕女，會把剛出生的女嬰取名為「罔市」，表示不歡迎這個嬰兒，但是既然生下來了，只好姑且將她養育長大，但有時候是因為擔心小孩身體虛弱，便故意取個相反意味的小名，以保佑小孩順利成長。