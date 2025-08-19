食物越貴會越好吃？他嘆像在「吃裝潢」 兩派網友掀論戰

食物價格越貴，真的會越好吃嗎？一名網友透露，近期覺得有時候花大錢吃餐廳，反而只是「吃裝潢」，甚至在服務上也沒有比較好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「越貴為什麼不會越好吃？」為題，指出台灣餐廳很奇怪，不是價格越貴，食物會越好吃，反而是越便宜才越美味，認為越貴的餐廳感覺像是在「吃裝潢」，尤其是服務也沒有特別好，甚至有些要加收一成服務費，卻要自己收桌，讓他相當傻眼。

貼文一出後，不少人都認同，「我也不能理解沒有服務的店家，到底為什麼要收一成服務費？而且服務費也不是回饋給員工，幾乎全數在老闆的口袋裡」、「其實有時貴，只是代表東西稀有，不代表好吃」、「賣的是裝潢、氣氛、服務和高級食材，好不好吃不一定」。

不過，也有部分網友持相反意見，「我覺得相對貴一點的一定不會太踩雷」、「我個人經驗可能跟你有點不太一樣，貴的不一定好吃，但我會覺得好吃的通常都不便宜」、「整體說起來，貴確實不一定都好吃，但是廚藝厲害的店家，有追求的店家，往往不會太廉價」、「會不會是你吃不慣，所以覺得不好吃」、「越貴可能沒有越好吃，但絕對沒有越便宜越好吃」、「便宜的東西只是調味重過度加工，然後份量多，你覺得CP值高；貴的東西，食材品質高很多，不需要過度調味與加工」。