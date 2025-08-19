快訊

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡依林近日自曝連3天晚上9點半睡覺，起床後變超漂亮。 圖／凌時差音樂提供
天后蔡依林步入中年卻不見歲月痕跡，許多人都好奇女神凍齡的秘密。蔡依林日前在節目分享，近日連續3天晚上10點前睡覺，沒想到起床「自己變超漂亮」。一名女網友見狀決心實測，獲得的結果卻截然不同。

原PO在Threads崩潰表示，原本想跟著蔡依林9點半睡覺看會發生什麼事情，沒想到「現在凌晨3點起床睡不著了」。

對此，有網友笑翻「好好笑…三點起床剛好去巡田水」。也有許多苦主共鳴，「妳算晚了，我昨天9點上床睡覺11點就起床了，3點半才睡一路睡到早上9點」、「我本來也想學蔡依林9點半睡覺，結果一不小心又凌晨1點才睡」、「我之前剛開始練習早睡，晚上9點多睡，半夜12點起來精神超好」、「早睡必『早起』！凌晨兩點我就醒了，還是晚睡比較香」、「真的，9點半睡，3點起來滑手機，為了身體健康眼睛整個壞掉」。

還有網友分享其他睡眠時間，「5點自然醒，氣色跟精神會很好」、「我昨天試了，隔天一樣7點半才起床」、「我都9點睡早上8點起來」、「我也是學蔡依林9點半睡，但我是躺在床上追劇到半夜」、「我就是怕會太早起，所以不敢向蔡依林學習」、「21點半根本就還沒下班」、「9點半睡，很多店會倒耶」。

