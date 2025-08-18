小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

在物價上漲的年代，有什麼美食既能滿足饕客的味蕾，更不用付出過多金錢呢？一名網友發文，稱現在正常雞腿飯都要130元，但「小火鍋」的CP值卻非常高，最低145元就能吃到，且還有爆米花、冰淇淋等配料，但也詢問網友：「為何小火鍋可以那麼便宜呢？」。

一名網友在PTT發文，表示現在正常的雞腿飯都需要130元，配菜尚可，但通常都沒有搭配飲料，頂多是便宜的紅茶綠茶或沖泡果汁，牛肉麵也差不多，大約要價130元，以上兩種美食的店內還經常沒有開冷氣，特別是自助餐，低於130元根本吃不到正常東西。

原PO表示，但小火鍋的CP值就高很多了，價格約在170元到180元，便宜一點只要145就能吃到，有提供飲料、爆米花、冰淇淋，甚至還有冰沙和現成的刀削麵等等，雖然肉不多，卻是簡單吃到飽的選擇，比吃雞腿飯和牛肉麵好很多，但同時也好奇為何小火鍋如此便宜。

此文一出，不少網友說出小火鍋便宜的原因，主要因為成本低廉，「因為裡面都是便宜的東西」、「粉泡的湯，便宜化學料，便宜合成肉」、「成本低」、「你自己煮更便宜」、「火鍋料根本沒啥成本」、「火鍋料散料去菜市場買超便宜」、「小火鍋成本本來就低啊」、「火鍋底料幾乎都是加工品」、「成本很低，如果有配合菜商還能壓低菜價」、「冷凍進口肉、超便宜火鍋料、一點點高麗菜、加水可樂機、口感超普的白飯」。

也有網友分享不同年代小火鍋的價格，「以前大學時小火鍋60就有白飯冬粉吃到飽」、「以前1鍋才80都能賣了」、「以前在斗六都能吃49的小火鍋，也沒很差」、「以前只要130現在都要180了」、「我這邊還有100的，不過店面大概自己的」、「現在都快兩百了」、「以前只要99元，白飯吃到飽」。