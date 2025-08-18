快訊

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友稱現在正常雞腿飯都要130元，但「小火鍋」的CP值卻非常高，最低145元就能吃到。記者施鴻基／攝影
一名網友稱現在正常雞腿飯都要130元，但「小火鍋」的CP值卻非常高，最低145元就能吃到。記者施鴻基／攝影

物價上漲的年代，有什麼美食既能滿足饕客的味蕾，更不用付出過多金錢呢？一名網友發文，稱現在正常雞腿飯都要130元，但「小火鍋」的CP值卻非常高，最低145元就能吃到，且還有爆米花、冰淇淋等配料，但也詢問網友：「為何小火鍋可以那麼便宜呢？」。

一名網友在PTT發文，表示現在正常的雞腿飯都需要130元，配菜尚可，但通常都沒有搭配飲料，頂多是便宜的紅茶綠茶或沖泡果汁，牛肉麵也差不多，大約要價130元，以上兩種美食的店內還經常沒有開冷氣，特別是自助餐，低於130元根本吃不到正常東西。

原PO表示，但小火鍋的CP值就高很多了，價格約在170元到180元，便宜一點只要145就能吃到，有提供飲料、爆米花、冰淇淋，甚至還有冰沙和現成的刀削麵等等，雖然肉不多，卻是簡單吃到飽的選擇，比吃雞腿飯和牛肉麵好很多，但同時也好奇為何小火鍋如此便宜。

此文一出，不少網友說出小火鍋便宜的原因，主要因為成本低廉，「因為裡面都是便宜的東西」、「粉泡的湯，便宜化學料，便宜合成肉」、「成本低」、「你自己煮更便宜」、「火鍋料根本沒啥成本」、「火鍋料散料去菜市場買超便宜」、「小火鍋成本本來就低啊」、「火鍋底料幾乎都是加工品」、「成本很低，如果有配合菜商還能壓低菜價」、「冷凍進口肉、超便宜火鍋料、一點點高麗菜、加水可樂機、口感超普的白飯」。

也有網友分享不同年代小火鍋的價格，「以前大學時小火鍋60就有白飯冬粉吃到飽」、「以前1鍋才80都能賣了」、「以前在斗六都能吃49的小火鍋，也沒很差」、「以前只要130現在都要180了」、「我這邊還有100的，不過店面大概自己的」、「現在都快兩百了」、「以前只要99元，白飯吃到飽」。

火鍋 美食 物價

延伸閱讀

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

外送員嫌地區偏遠「不給小費不送」 她傻眼：不該是談判籌碼

朋友揪出國又反悔 她「1句話」讓網友逆風：超煩超玻璃心

「鼎泰豐師傅」遍布全台…為何無人超越本店？常客曝答案：很難複製

相關新聞

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

在物價上漲的年代，有什麼美食既能滿足饕客的味蕾，更不用付出過多金錢呢？一名網友發文，稱現在正常雞腿飯都要130元，但「小火鍋」的CP值卻非常高，最低145元就能吃到，且還有爆米花、冰淇淋等配料，但也詢問網友：「為何小火鍋可以那麼便宜呢？」。

絕不說「死」…媽媽改喊一字取代！妹子樂翻 釣出更多爆笑替換法

你家也有禁忌詞嗎？一名女網友在Threads分享，因為媽媽不喜歡說話用「死」字，所以只好通通改成「扁」。貼文發布後吸引2萬網友按讚，許多網友熱議，有人見狀直呼「笑扁人，好可愛」。

「鼎泰豐師傅」遍布全台…為何無人超越本店？常客曝答案：很難複製

以小籠包等上海點心聞名的鼎泰豐，可謂台灣美食之光，其吸引顧客的特點是什麼呢？一名網友發文，稱很多從鼎泰豐出來的師傅會自行創業開店，但沒一個能威脅本店，對此，許多網友紛紛提出鼎泰豐的優勢，諸如環境、服務和品牌等因素。

朋友揪出國又反悔 她「1句話」讓網友逆風：超煩超玻璃心

一名女網友在Dcard抒發心情反而引來抨擊。原PO透露朋友邀請她出國，卻又在她安排行程時變卦，理由是家裡有東西壞掉需要一大筆錢，因此沒有心力一起去。原PO雖然表面上回應沒事，不過還是非常失望，甚至補出一句「要和別人去也沒關係」，卻引來其他網友撻伐。

客人點手搖「加料」喊2字 飲料店女員工氣炸：噁心！很不尊重人

台灣人愛喝手搖飲，一條街上有各種品牌的飲料店。一名女網友分享，自己是飲料店員工，指出有些客人會用「波霸」來稱呼珍珠，讓她直呼「噁心、不受尊重」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他怨行動支付一堆「亂得要命」 眾人力推這1款：能用的地方夠多了

科技不斷地進步，連消費模式也跟著改變，除了一般現金付款以外，越來越多人使用行動支付，只要一支手機就可完成付費，不用再帶著皮夾出門。不過有網友表示，現在行動支付一大堆，為何不能整合成一個就好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。