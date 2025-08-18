花100元買到超豐盛「肉絲便當」 網暴動：超划算！菜肉滿出來

現在物價上漲，許多人會找CP值高的餐點來節省開銷。日前就有位網友表示，他在新竹一店家買了一個便當，發現配料豐富，主菜的肉量又超多，讓原PO驚呼「這樣算很便宜大碗了吧？給過嗎？」

一名網友在PTT分享便當照，只見便當裡有豐富菜色，包含炒洋蔥、番茄炒蛋、高麗菜、豆乾、莧菜，還有滿滿的「薑絲炒肉絲」，原PO指出「除了湯要15元不算以外，這樣子的便當在新竹只要100塊，算是便宜大碗了吧？有沒有八卦？給過嗎？」

對此，許多網友大讚「豬肉都用到滿出來了！」、「肉炸出來了，真便宜」、「我第一次看到便當主菜是薑絲肉絲」、「這間真的很便宜，現在豬肉正貴」、「菜價這麼貴，他肉還給那麼多，100塊超便宜」、「這種便當是你阿嬤做的嗎？」、「很便宜，真的很爽」、「這根本佛心價，說好的新竹物價呢？」、「弄得那麼滿，只要100元不過分吧」、「這種組合在新竹100元超佛的」、「好划算喔」。

前陣子連續颱風、豪雨重創中南部蔬菜產區，導致菜量減少，菜價也漲翻天。日前《聯合報》報導，西螺果菜市場13日平均交易價格每公斤72元，創下歷史新高，小白菜拍賣價每公斤102元，一小把要價70元，小黃瓜光是2根就要65元，平地高麗菜一斤漲價到50-60元，高山高麗菜則是一斤要80多元，一顆秤起來要100-200元。因此PTT討論的這間新竹便當店，莧菜、高麗菜都加得不手軟，難怪多數網友直呼「超便宜！」