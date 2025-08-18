快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

花100元買到超豐盛「肉絲便當」 網暴動：超划算！菜肉滿出來

聯合新聞網／ 綜合報導
便當示意圖。圖／Ingimage
便當示意圖。圖／Ingimage

現在物價上漲，許多人會找CP值高的餐點來節省開銷。日前就有位網友表示，他在新竹一店家買了一個便當，發現配料豐富，主菜的肉量又超多，讓原PO驚呼「這樣算很便宜大碗了吧？給過嗎？」

一名網友在PTT分享便當照，只見便當裡有豐富菜色，包含炒洋蔥、番茄炒蛋、高麗菜、豆乾、莧菜，還有滿滿的「薑絲炒肉絲」，原PO指出「除了湯要15元不算以外，這樣子的便當在新竹只要100塊，算是便宜大碗了吧？有沒有八卦？給過嗎？」

對此，許多網友大讚「豬肉都用到滿出來了！」、「肉炸出來了，真便宜」、「我第一次看到便當主菜是薑絲肉絲」、「這間真的很便宜，現在豬肉正貴」、「菜價這麼貴，他肉還給那麼多，100塊超便宜」、「這種便當是你阿嬤做的嗎？」、「很便宜，真的很爽」、「這根本佛心價，說好的新竹物價呢？」、「弄得那麼滿，只要100元不過分吧」、「這種組合在新竹100元超佛的」、「好划算喔」。

前陣子連續颱風、豪雨重創中南部蔬菜產區，導致菜量減少，菜價也漲翻天。日前《聯合報》報導，西螺果菜市場13日平均交易價格每公斤72元，創下歷史新高，小白菜拍賣價每公斤102元，一小把要價70元，小黃瓜光是2根就要65元，平地高麗菜一斤漲價到50-60元，高山高麗菜則是一斤要80多元，一顆秤起來要100-200元。因此PTT討論的這間新竹便當店，莧菜、高麗菜都加得不手軟，難怪多數網友直呼「超便宜！」

便當 新竹 菜價

延伸閱讀

男友呼喚服務生方式太無禮！她屢勸不聽 餐飲員工點頭：叫狗嗎？

「鼎泰豐師傅」遍布全台…為何無人超越本店？常客曝答案：很難複製

好難存錢！月薪4萬社會新鮮人想下班兼職 過來人勸：小心倒貼

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

相關新聞

花100元買到超豐盛「肉絲便當」 網暴動：超划算！菜肉滿出來

現在物價上漲，許多人會找CP值高的餐點來節省開銷。日前就有位網友表示，他在新竹一店家買了一個便當，發現配料豐富，主菜的肉量又超多，讓原PO驚呼「這樣算很便宜大碗了吧？給過嗎？」

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

在物價上漲的年代，有什麼美食既能滿足饕客的味蕾，更不用付出過多金錢呢？一名網友發文，稱現在正常雞腿飯都要130元，但「小火鍋」的CP值卻非常高，最低145元就能吃到，且還有爆米花、冰淇淋等配料，但也詢問網友：「為何小火鍋可以那麼便宜呢？」。

絕不說「死」…媽媽改喊一字取代！妹子樂翻 釣出更多爆笑替換法

你家也有禁忌詞嗎？一名女網友在Threads分享，因為媽媽不喜歡說話用「死」字，所以只好通通改成「扁」。貼文發布後吸引2萬網友按讚，許多網友熱議，有人見狀直呼「笑扁人，好可愛」。

「鼎泰豐師傅」遍布全台…為何無人超越本店？常客曝答案：很難複製

以小籠包等上海點心聞名的鼎泰豐，可謂台灣美食之光，其吸引顧客的特點是什麼呢？一名網友發文，稱很多從鼎泰豐出來的師傅會自行創業開店，但沒一個能威脅本店，對此，許多網友紛紛提出鼎泰豐的優勢，諸如環境、服務和品牌等因素。

朋友揪出國又反悔 她「1句話」讓網友逆風：超煩超玻璃心

一名女網友在Dcard抒發心情反而引來抨擊。原PO透露朋友邀請她出國，卻又在她安排行程時變卦，理由是家裡有東西壞掉需要一大筆錢，因此沒有心力一起去。原PO雖然表面上回應沒事，不過還是非常失望，甚至補出一句「要和別人去也沒關係」，卻引來其他網友撻伐。

客人點手搖「加料」喊2字 飲料店女員工氣炸：噁心！很不尊重人

台灣人愛喝手搖飲，一條街上有各種品牌的飲料店。一名女網友分享，自己是飲料店員工，指出有些客人會用「波霸」來稱呼珍珠，讓她直呼「噁心、不受尊重」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。