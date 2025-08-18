絕不說「死」…媽媽改喊一字取代！妹子樂翻 釣出更多爆笑替換法

你家也有禁忌詞嗎？一名女網友在Threads分享，因為媽媽不喜歡說話用「死」字，所以只好通通改成「扁」。貼文發布後吸引2萬網友按讚，許多網友熱議，有人見狀直呼「笑扁人，好可愛」。

原PO透露，因為覺得「死」太難聽，所以媽媽自己都會用「扁」字代替。餓死變成餓扁、氣死變成氣扁、累死變成累扁，原PO笑道「我們笑她餓扁就算了，氣扁是什麼」。還提到前陣子網路上分成「笑死」跟「超好笑」兩派，調侃媽媽是不是要加入「笑扁了派」。

貼文下方許多網友熱議「最好笑是飽死變成飽扁了，飽怎麼會扁呢」、「打遊戲死掉都變成扁掉」、「下班前10分鐘才要求加班，是不是要哭扁」、「扁還滿可愛的，一種無力感，像漢堡肉被壓扁一樣」、「太多扁了，逐漸不認識邊這個字，完形崩壞」。

也有網友分享自家改法，「我們家也是，但是是改成爆，餓爆了、累爆了，可是生氣是氣炸了不是爆」、「原來不是只有我家這樣！我爸媽也不喜歡『死』字，我從小看電影就是說壞人扁掉了」、「我都用『到掉渣』，餓到掉渣、帥到掉渣、忙到掉渣、累到掉渣」。