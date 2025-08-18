「鼎泰豐師傅」遍布全台…為何無人超越本店？常客曝答案：很難複製

以小籠包等上海點心聞名的鼎泰豐，可謂台灣美食之光，其吸引顧客的特點是什麼呢？一名網友發文，稱很多從鼎泰豐出來的師傅會自行創業開店，為何沒一個能威脅本店？對此，許多網友紛紛提出鼎泰豐的優勢，諸如環境、服務和品牌等因素。

一名網友在Threads發文，表示很多從鼎泰豐出來的師傅，都會選擇自行創業開店，店面遍及全台，卻沒有一個可以威脅到鼎泰豐本店的，究竟是為什麼呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友提到環境、服務的因素，「光是環境整潔度就不行了，不過那些人也只是想蹭蹭鼎泰豐的名氣罷了」、「鼎泰豐給你，服務人員素質和用餐氛圍，這是其他人無法給的」、「吃過鼎泰豐，被無微不至的照顧過就不會想吃別家」、「用餐氛圍、服務人員的水準也是需要長期累積的經驗、實力」、「口味因人而異，但鼎泰豐所營造出來的用餐環境與服務一般店家很難複製」。

也有網友提到品牌價值和餐點品質是關鍵，「你知道鼎泰豐的價值嗎？他在很多國家都有分店，而且品質一致」、「鼎泰豐不能複製的是品牌形象+服務」、「有吃過鼎泰豐師傅出來開的，環境乾淨舒適，小籠湯包味道不錯，但是酸辣湯和小菜不到位，要全部複製困難」、「因為鼎泰豐沒告訴你小籠包的原料是什麼，那些師傅也只是會包，但根本不知道內餡配方是什麼」。

先前也有報導指出，有網友發現鼎泰豐對待外國客人時，服務人員會逐一詢問「where are you from?」，廣播叫號是以對應國籍的語言來唸候位號碼，讓網友大讚「太國際化、太貼心了！」、「看完覺得不愧是鼎泰豐，真的太優秀了」。