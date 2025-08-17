朋友揪出國又反悔 她「1句話」讓網友逆風：超煩超玻璃心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨好友邀出國又突然反悔，反被其他人轟玻璃心。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨好友邀出國又突然反悔，反被其他人轟玻璃心。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard抒發心情反而引來抨擊。原PO透露朋友邀請她出國，卻又在她安排行程時變卦，理由是家裡有東西壞掉需要一大筆錢，因此沒有心力一起去。原PO雖然表面上回應沒事，不過還是非常失望，甚至補出一句「要和別人去也沒關係」，卻引來其他網友撻伐。

原PO表示邀請她出國的朋友突然說沒辦法去了，理由是因為家裡臨時有筆支出難以負荷，而收到訊息的當下，她還正在做旅行攻略。聽到好友要取消出國，原PO坦言第一反應是「可能要跟別人出去吧」，因為對方之前曾當著她的面，邀其他人一起出國，也因此讓她回覆「沒事，如果妳要跟別人去也沒關係」。

原PO說自己表面上坦然接受，事實上心裡非常不滿，明明是對方邀請，卻又突然說不能去，雖然取消的理由合理，但已經有打算的事情嘎然而止，對於身為被邀請然後很努力在找資料的她，忍不住哀號，「不覺得很不公平嗎？」

貼文引起不少人抨擊，「那麼想去就自己去啊…超煩、超玻璃心」、「妳超煩，有夠玻璃的，就有事取消，妳在那邊內心戲一堆」、「換成是我也不想跟妳去」、「機票住宿還沒訂就該謝天謝地」、「平常跟這種人相處已經很累了，出國更累」、「妳就是又小氣又玻璃心還不獨立」。

也有網友安慰原PO，並提供建議，「自己去或約其他朋友去呀，做好功課的其實也不會白費，能出國的那天也是會用到的」、「理解期待做了準備又突然大落空的沮喪心情，有考慮把妳規劃好的行程拿去約其他的朋友嗎？」、「懂這種感覺，是我的話這個朋友我直接絕交，絕不會有下一次」、「如果妳很遺憾這次的行程安排都被浪費，當下就要適當的跟朋友講，不然她不會知道」、「可以嘗試自己獨旅，獨旅很棒的」。

