快訊

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售！邊荷律「親簽版」競標破2萬

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

客人點手搖「加料」喊2字 飲料店女員工氣炸：噁心！很不尊重人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己是飲料店員工，指出有些客人會用「波霸」來稱呼珍珠，讓她直呼「噁心、不受尊重」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己是飲料店員工，指出有些客人會用「波霸」來稱呼珍珠，讓她直呼「噁心、不受尊重」。示意圖／Ingimage

台灣人愛喝手搖飲，一條街上有各種品牌的飲料店。一名女網友分享，自己是飲料店員工，指出有些客人會用「波霸」來稱呼珍珠，讓她直呼「噁心、不受尊重」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，身為飲料店的員工，她很討厭客人把珍珠稱呼為「波霸」，直呼「我知道有的店有分大小珍珠，但覺得這樣稱呼很噁心、很不尊重人」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「菜單上就寫波霸，不然要我怎麼點？應該是妳要換一個只有珍珠的品牌吧」、「波霸不是本來就是大珍珠的名字嗎？」、「如果覺得波霸噁心，那奶茶、奶蓋、綠茶之類的詞語呢」、「不就是要方便區分大小珍珠才用不同名稱嗎？不然請店員都不要做錯好嗎？」、「現在其實已經沒人在用波霸形容胸部了吧，這是什麼年代的印象？」。

不過，也有部分網友認同原PO想法，回應「不喜歡波霸+1，點大珍珠被糾正過的店我都不去」、「之前點大珍珠，被店員很兇的指責是波霸，我氣死」、「真的無法喜歡這種用法，還有絲襪奶茶、處女秀之類的也都很噁」、「這個詞早期是描述女性大胸部，真的很討厭」。

珍珠 店員 手搖飲

延伸閱讀

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

很多人誤會！營養師拆解酪梨真相「不是水果」：吃多熱量高

台灣人在澀谷十字路口「坐斑馬線擺拍」嗨喊超好玩！日本人氣炸開轟

台灣超市、賣場都有1毛病！網集體籲改進：遠遠落後國外

相關新聞

客人點手搖「加料」喊2字 飲料店女員工氣炸：噁心！很不尊重人

台灣人愛喝手搖飲，一條街上有各種品牌的飲料店。一名女網友分享，自己是飲料店員工，指出有些客人會用「波霸」來稱呼珍珠，讓她直呼「噁心、不受尊重」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他怨行動支付一堆「亂得要命」 眾人力推這1款：能用的地方夠多了

科技不斷地進步，連消費模式也跟著改變，除了一般現金付款以外，越來越多人使用行動支付，只要一支手機就可完成付費，不用再帶著皮夾出門。不過有網友表示，現在行動支付一大堆，為何不能整合成一個就好？

她想嘗試出國獨旅首選哪裡？網激推「這國」安全又好玩：不會踩雷

通常多數人都喜歡結伴出遊，但也有人偏愛獨旅。有一名女網友想出國走走，但臨時找不到朋友可以相伴，因此想試試看自己旅行，但因為是第一次，所以不知道該去哪個國家比較好。

客運鄰座男「大腿張開開」 她貼2照片滿滿無助感…網怒：就是故意的

搭乘大眾運輸最怕碰到這種人！一名女網友在Dcard論壇分享，她搭客運遇到整台車只剩下一個空位，坐下後發現旁邊的男子雙腿大開，侵犯到她的空間，害她只能縮成一團，全程無法放鬆。貼文曝光後，不少網友看了照片認為對方就是故意的，建議原PO直接警告對方。

網分享「旅日必備1物」傍身 苦主狂點頭：台灣都沒這麼嚴重

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，七、八月正值暑假，不少民眾把握機會去日本旅遊。然而一名網友卻在Threads上崩潰警告一定要自備陽傘「日本的太陽沒有在開玩笑，我說真的」，貼文曝光後吸引近9千網友按讚，不少人狂點頭「一樣35度，我怎麼覺得台灣沒有這麼嚴重」。

他將炸醬麵混搭1飲品「濃郁又好吃」 一票人看傻：口味太邪門

泡麵口味多樣化，除了一般吃法以外，網路上也常常出現各種創意料理，吸引不少老饕嘗鮮。有網友異想天開地將炸醬麵和巧克力飲品加在一起，味道讓他大讚很濃郁，但多數人則無法接受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。