客人點手搖「加料」喊2字 飲料店女員工氣炸：噁心！很不尊重人

台灣人愛喝手搖飲，一條街上有各種品牌的飲料店。一名女網友分享，自己是飲料店員工，指出有些客人會用「波霸」來稱呼珍珠，讓她直呼「噁心、不受尊重」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，身為飲料店的員工，她很討厭客人把珍珠稱呼為「波霸」，直呼「我知道有的店有分大小珍珠，但覺得這樣稱呼很噁心、很不尊重人」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「菜單上就寫波霸，不然要我怎麼點？應該是妳要換一個只有珍珠的品牌吧」、「波霸不是本來就是大珍珠的名字嗎？」、「如果覺得波霸噁心，那奶茶、奶蓋、綠茶之類的詞語呢」、「不就是要方便區分大小珍珠才用不同名稱嗎？不然請店員都不要做錯好嗎？」、「現在其實已經沒人在用波霸形容胸部了吧，這是什麼年代的印象？」。

不過，也有部分網友認同原PO想法，回應「不喜歡波霸+1，點大珍珠被糾正過的店我都不去」、「之前點大珍珠，被店員很兇的指責是波霸，我氣死」、「真的無法喜歡這種用法，還有絲襪奶茶、處女秀之類的也都很噁」、「這個詞早期是描述女性大胸部，真的很討厭」。