他怨行動支付一堆「亂得要命」 眾人力推這1款：能用的地方夠多了

科技不斷地進步，連消費模式也跟著改變，除了一般現金付款以外，越來越多人使用行動支付，只要一支手機就可完成付費，不用再帶著皮夾出門。不過有網友表示，現在行動支付一大堆，為何不能整合成一個就好？

原PO在PTT發文表示，台灣有好幾種行動支付，各種pay能使用的地方都不一樣，不見得全部都能通用，「這邊只收A，另一邊只收B，根本群魔亂舞」，他直呼真的很亂，不懂為何不能統一成一個就好，想問有在使用行動支付的鄉民們，「不覺得這樣很麻煩嗎？」

貼文被不少人吐槽，「你是老人嗎？有什麼難的？」、「各家優惠不同，誰會想要統一成一個」、「不適應就用現金」、「信用卡刷都要看哪家優惠好了，支付還想統一」、「每家大集團都想推自己的支付啊」、「這樣好啊！店家多才有競爭，消費者才有得賺，看看電信整合成三大家，優惠全沒了」、「多元選擇多，一點也不亂，沒人規定你只能用一個，包含實體貨幣，依狀況隨時切換支付沒問題」。

有不少網友則力推LINE Pay，「LINE Pay基本上可以90%的，有電子支付的商家可以付款」、「我只用LINE Pay備著，平常都是現金、悠遊卡、信用卡，不覺得麻煩過」、「除了LINE Pay，其他上得了檯面嗎」、「LINE Pay能用的地方已經有夠多了吧」、「不能Line Pay的我下次就不來了」、「台灣也大部分能用LINE Pay啊」。

其他人也推薦自己覺得好用的行動支付，「用支付寶不就好」、「統一用支付寶最方便」、「Excel Pay才是最強的」、「全台最好用的Excel Pay，沒有之一」、「台北直接悠遊付，捷運公車超商都可以用」、「Apple Pay屌打」。