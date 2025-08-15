快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

聽新聞
0:00 / 0:00

客運鄰座男「大腿張開開」 她貼2照片滿滿無助感…網怒：就是故意的

聯合新聞網／ 綜合報導
搭乘大眾運輸最怕碰到沒有公德心的人。示意圖／ingimage
搭乘大眾運輸最怕碰到沒有公德心的人。示意圖／ingimage

搭乘大眾運輸最怕碰到這種人！一名女網友在Dcard論壇分享，她搭客運遇到整台車只剩下一個空位，坐下後發現旁邊的男子雙腿大開，侵犯到她的空間，害她只能縮成一團，全程無法放鬆。貼文曝光後，不少網友看了照片認為對方就是故意的，建議原PO直接警告對方。

原PO在Dcard心情板以「真的很不舒服」為題發文，表示自己搭客運坐到最後一個位子，怎料旁邊的男子讓她「整個過程無法放鬆搭車」。原PO文內附上兩張照片，只見鄰座的男子大腿張開開，右腿整個超越座位的中線，害原PO只剩下約二分之一的空間，縮在一團深怕腿會被碰到。

照片曝光後引起網友熱議，「好噁！就是故意的」、「如果有腿毛還會一直刺妳喔」、「一堆男的搭車腳都有夠開，超噁」、「這麼縮了還被貼這樣，好過分」、「遇到這種沒自知之明的人只能說好衰⋯看他那腿超過中線多少！」、「你遇到水準很低的人，拍拍」。

網友也同情原PO「光看照片就覺得不舒服了」、「兩張照片看到滿滿的無助感」，還有網友直言「跟妳講，他就是故意的，我是體重近百的中年油膩肥宅，我坐車腳也不會開成這樣」、「這種人挺多的，我遇過幾次」、「警告他，不要客氣」。

Dcard 客運

延伸閱讀

助美容、穩血壓…龍眼一天吃幾顆好？營養師：2種人注意攝取量

5歲女兒「調低汽車座椅」壓死2歲弟 父母告車商遭法院打臉：監護失職

不貼價目表！他怨美髮業故意「藏價錢」 一票網友共鳴

日本電車站有癡漢？女高中生突被舔大腿極震驚 淫狼跟入車廂終被捕

相關新聞

他怨行動支付一堆「亂得要命」 眾人力推這1款：能用的地方夠多了

科技不斷地進步，連消費模式也跟著改變，除了一般現金付款以外，越來越多人使用行動支付，只要一支手機就可完成付費，不用再帶著皮夾出門。不過有網友表示，現在行動支付一大堆，為何不能整合成一個就好？

她想嘗試出國獨旅首選哪裡？網激推「這國」安全又好玩：不會踩雷

通常多數人都喜歡結伴出遊，但也有人偏愛獨旅。有一名女網友想出國走走，但臨時找不到朋友可以相伴，因此想試試看自己旅行，但因為是第一次，所以不知道該去哪個國家比較好。

客運鄰座男「大腿張開開」 她貼2照片滿滿無助感…網怒：就是故意的

搭乘大眾運輸最怕碰到這種人！一名女網友在Dcard論壇分享，她搭客運遇到整台車只剩下一個空位，坐下後發現旁邊的男子雙腿大開，侵犯到她的空間，害她只能縮成一團，全程無法放鬆。貼文曝光後，不少網友看了照片認為對方就是故意的，建議原PO直接警告對方。

網分享「旅日必備1物」傍身 苦主狂點頭：台灣都沒這麼嚴重

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，七、八月正值暑假，不少民眾把握機會去日本旅遊。然而一名網友卻在Threads上崩潰警告一定要自備陽傘「日本的太陽沒有在開玩笑，我說真的」，貼文曝光後吸引近9千網友按讚，不少人狂點頭「一樣35度，我怎麼覺得台灣沒有這麼嚴重」。

他將炸醬麵混搭1飲品「濃郁又好吃」 一票人看傻：口味太邪門

泡麵口味多樣化，除了一般吃法以外，網路上也常常出現各種創意料理，吸引不少老饕嘗鮮。有網友異想天開地將炸醬麵和巧克力飲品加在一起，味道讓他大讚很濃郁，但多數人則無法接受。

他將泡麵加入1物驚呼像「一蘭」 一票人好奇：想試試

泡麵口味豐富多樣，價格也不算太貴，是不少人快速填飽肚子的最佳選擇，網路上更是有許多人想出創意吃法。有網友就將蔥燒牛肉風味的泡麵和奶油球加在一起，沒想到竟然讓他驚呼像「一蘭」，貼文引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。