客運鄰座男「大腿張開開」 她貼2照片滿滿無助感…網怒：就是故意的

搭乘大眾運輸最怕碰到這種人！一名女網友在Dcard論壇分享，她搭客運遇到整台車只剩下一個空位，坐下後發現旁邊的男子雙腿大開，侵犯到她的空間，害她只能縮成一團，全程無法放鬆。貼文曝光後，不少網友看了照片認為對方就是故意的，建議原PO直接警告對方。

原PO在Dcard心情板以「真的很不舒服」為題發文，表示自己搭客運坐到最後一個位子，怎料旁邊的男子讓她「整個過程無法放鬆搭車」。原PO文內附上兩張照片，只見鄰座的男子大腿張開開，右腿整個超越座位的中線，害原PO只剩下約二分之一的空間，縮在一團深怕腿會被碰到。

照片曝光後引起網友熱議，「好噁！就是故意的」、「如果有腿毛還會一直刺妳喔」、「一堆男的搭車腳都有夠開，超噁」、「這麼縮了還被貼這樣，好過分」、「遇到這種沒自知之明的人只能說好衰⋯看他那腿超過中線多少！」、「你遇到水準很低的人，拍拍」。

網友也同情原PO「光看照片就覺得不舒服了」、「兩張照片看到滿滿的無助感」，還有網友直言「跟妳講，他就是故意的，我是體重近百的中年油膩肥宅，我坐車腳也不會開成這樣」、「這種人挺多的，我遇過幾次」、「警告他，不要客氣」。