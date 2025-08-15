快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提醒日本氣溫飆升，務必準備遮陽傘。 美聯社
日本是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，七、八月正值暑假，不少民眾把握機會去日本旅遊。然而一名網友卻在Threads上崩潰警告一定要自備陽傘，「日本的太陽沒有在開玩笑，我說真的」，貼文曝光後吸引近9千網友按讚，不少人狂點頭「一樣35度，我怎麼覺得台灣沒有這麼嚴重」。

近日，不少網友透露在日本街頭能看到人手一支電風扇的奇景。原PO也在貼文直言「真心奉勸最近要來日本的人都隨身攜帶遮光率100%抗UV的那種超厲害陽傘在身邊」，因為太陽實在太恐怖。

貼文下方許多苦主狂點頭「剛從熊本回來！熱到我要發瘋」、「剛從日本回來，日本的太陽真的讓你受不了，還好我有抗UV的傘」、「真的超可怕，我七月底去馬上買了唐吉訶德門口寫降三度的遮陽傘」、「夏天來日本真的要有心理準備，而且傘、防曬乳、涼感噴霧、涼感濕巾、手持電風扇都帶上」、「不誇張，太陽=雷射光、體感=烤箱」、「我前兩個禮拜去京都回來之後，到處跟朋友說日本真的比台灣熱，要去要有心理準備」。

也有不少網友分享慘痛經驗，「我曬傷…超可怕」、「去一天京都，夏天去的不誇張當天黑，連我男友皮膚白的，馬上紅起來，最後脫皮」、「熱到買水都比購物交通費用，花更多」、「6月去被曬黑的手臂到現在都還沒完全褪回來，8月真的不敢想像」、「上星期在名古屋待六天，被曬到頭皮都感覺痛痛的，實在是太熱了」、「去年八月到日本五天，膚色直接黑二階，比去海島國家還黑」。

網分享「旅日必備1物」傍身 苦主狂點頭：台灣都沒這麼嚴重

