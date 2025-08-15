她想嘗試出國獨旅首選哪裡？網激推「這國」安全又好玩：不會踩雷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO臨時想請假出國玩，但因為找不到朋友相伴，因此想嘗試第一次獨旅，照片為示意圖。圖／AI生成
通常多數人都喜歡結伴出遊，但也有人偏愛獨旅。有一名女網友想出國走走，但臨時找不到朋友可以相伴，因此想試試看自己旅行，但因為是第一次，所以不知道該去哪個國家比較好。

這名女網友在PTT以「適合女孩子一個人獨旅的國家」為題發文，她說最近公司給了新的年假，加上自己前陣子出差的補假，一下子多了很多假可以使用，剛好手邊的案子告一段落，因此想要出國走走放鬆一下。只不過因為是臨時決定，所以身邊的朋友不是已經有安排了，不然就是排不了假，讓原PO決定嘗試第一次獨自出國旅遊

她說目前列出3個目的地：日本東京、韓國首爾、香港，因為這3個地方都是交通方便而且去過幾次，所以比較熟悉，但也因為去過很多次，又擔心會不會有點無聊，因此想問大家意見，「有沒有推薦女生適合獨旅的國家呢？預計是玩個5天」。

貼文引來不少討論，「可以改去大阪或釜山，新加坡也很安全」、「香港五天太久了啦…加澳門都不用5天，香港三天兩夜差不多」、「去巴黎，亞洲國家都長差不多」、「推釜山，獨旅就吃小吃、小餐廳，住廣安里附近非常悠哉，而且很多靠海的咖啡廳可以選」、「我覺得你舉的三個都很適合獨旅」。

多數人都認為日本比較安全，較適合獨旅，「我推大阪，東西好吃」、「大阪，真的不會踩雷的穩妥選擇」、「名古屋啊超方便，近郊也很多地方可以去」、「日本，但建議地區可以換一下，夏天名古屋或者福岡不錯」、「日本算很安全，我也是一個女生獨自在北海道趴趴走，當然該作的功課要作」、「日本，但可以選擇去別的區域」、「第一次一個人出國的話，個人首選日本，最主要原因是日文漢字看的懂，Google地圖使用方便」。

獨旅 日本 出國旅遊

