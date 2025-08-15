他將炸醬麵混搭1飲品「濃郁又好吃」 一票人看傻：口味太邪門

泡麵口味多樣化，除了一般吃法以外，網路上也常常出現各種創意料理，吸引不少老饕嘗鮮。有網友異想天開地將炸醬麵和巧克力飲品加在一起，味道讓他大讚很濃郁，但多數人則無法接受。

這名網友在臉書粉專「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享自己獨創的泡麵吃法，他拿了一碗維力炸醬麵，撕開碗蓋後，倒入醬包，再將美祿巧克力粉倒入麵裡，然後沖入熱水泡開，最後全部攪拌均勻，沒想到味道讓他非常驚豔，直呼「味道變濃郁而且好吃」。

貼文讓不少人看了快崩潰，「口味可以偏門，不能邪門」、「帶著你的美祿炸醬麵，滾出地球」、「可可+炸醬？無法想像」、「你的口味真特別，這種吃法不是正常人能接受的」、「美祿很愛喝，維力炸醬麵喜歡吃，加一起怎麼看怎麼沒胃口」、「泡麵吃甜的，我無法」、「直接買韓國炸醬麵很難嗎？麵條更好吃」。

還有網友分享其他創意搭配，「原來台灣人也知道這樣吃啊，我曾經拿美祿配馬來西亞的咖哩麵」、「有試過加士力架就有點像韓國炸醬麵，加美祿味道應該也不會太奇怪，下回試看再加皮蛋、香菜口味多力多滋」、「試過炸醬麵加花生醬」、「我都加大波露巧克力耶，好吃」。