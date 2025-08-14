快訊

他將泡麵加入1物驚呼像「一蘭」 一票人好奇：想試試

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO將統一蔥燒牛肉麵和奶油球加在一起煮，驚呼很像日本拉麵「一蘭」。示意圖／Ingimage
泡麵口味豐富多樣，價格也不算太貴，是不少人快速填飽肚子的最佳選擇，網路上更是有許多人想出創意吃法。有網友就將蔥燒牛肉風味的泡麵和奶油球加在一起，沒想到竟然讓他驚呼像「一蘭」，貼文引起熱議。

這名網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文表示，他日前突發奇想，將一包統一蔥燒牛肉麵和一顆奶油球混在一起煮，沒想到一吃讓他驚豔，直呼味道很像日本知名拉麵店「一蘭拉麵」。貼文一出，不少人吐槽地說，「你肯定沒吃過一蘭」、「味道是不錯，可以用奶粉替代奶精，但我能肯定的是…不是一蘭的味道」、「不要污辱一蘭」、「笑了，麵質能比一蘭嗎？完全不同就不要硬扯」。

其他網友也表示，「之前有一款日式豚骨泡麵有附一顆奶球在裡面，現在好像已經停產了，那款超好吃的」、「不如加豆漿還比較健康」、「這就跟麻辣鴨血一樣，加一顆奶球絕配」、「留言看完，發現這是邪教社團吧」、「無緣無故突然吃了一球的奶精」、「現在流行泡麵各種加料嗎？」、「想試試，但感覺會辣屁股」。

還有許多老饕分享創意吃法，「沒記錯的話，用辣味維力炸醬麵+奶粉=焗烤麵」、「也可以用豆漿或是把泡麵壓碎，拌進白稀飯裡面」、「加莎莎亞就變成南洋口味，加咖哩泡菜都行，也可以加臭豆腐，泡麵的調味粉沒有用完不要丟，可以加在白飯裡很美味喔」、「我煮拉麵道的豚骨都加鮮奶」、「阿基師也教過加奶粉增風味」、「我以前把海綿蛋糕溶進去，超級好吃」、「我泡麵都加布丁超好吃」。

