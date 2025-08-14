外國人愛買台灣1服飾品牌 美女主播：他們怎知道我們的秘密？

台灣有不少國外或本土服飾品牌深受消費者喜愛，當中「NET」的款式多樣化，價格又親民，是不少人的優先選擇。主播張齡予日前在臉書發文，不解為何有很多外國觀光客到NET消費，好奇是不是業者有在國外打廣告，貼文引起眾人熱議。

張齡予笑說，每次去NET買衣服就像一場硬仗，因為太好逛了，很可能會走不出來。日前她觀察到門市裡的顧客，目測一半以上都是外國人，不免好奇為什麼那麼多外國觀光客來買？張齡予說台灣人內行買NET還可以理解，但連外國人也懂得要選NET，「他們怎麼會知道我們的秘密？難不成NET有在國外打廣告嗎？」

不少愛好者透露品質好、尺寸齊全、價格便宜、門市多，是NET受歡迎的原因，「好像除了價錢便宜、品質很好以外，更重要的是，NET的衣服很符合外國人穿搭風格，所以不少外國觀光客來台灣都會去NET」、「CP值很高的店」、「NET的尺碼最齊全」、「因為價格很親民」、「最近幫小孩買NET的衣服，發現便宜品質又好」、「回台一定會買的店，套一句大家愛說的性價比，是真的蠻高的，這價錢這品質真的值得，尤其是小孩的衣服」、「多樣、好穿、便宜、據點多」。

還有網友大讚NET每年都會回饋社會，提供「愛心提貨券」給弱勢家庭，並且封館讓他們可以開心地挑選新衣服，是個很有良心與善心的企業。