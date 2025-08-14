快訊

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

午後有雨濕答答！5縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

外國人愛買台灣1服飾品牌 美女主播：他們怎知道我們的秘密？

聯合新聞網／ 綜合報導
本土品牌NET是許多人購買服飾的首要選擇。圖／聯合報系資料照片
本土品牌NET是許多人購買服飾的首要選擇。圖／聯合報系資料照片

台灣有不少國外或本土服飾品牌深受消費者喜愛，當中「NET」的款式多樣化，價格又親民，是不少人的優先選擇。主播張齡予日前在臉書發文，不解為何有很多外國觀光客到NET消費，好奇是不是業者有在國外打廣告，貼文引起眾人熱議。

張齡予笑說，每次去NET買衣服就像一場硬仗，因為太好逛了，很可能會走不出來。日前她觀察到門市裡的顧客，目測一半以上都是外國人，不免好奇為什麼那麼多外國觀光客來買？張齡予說台灣人內行買NET還可以理解，但連外國人也懂得要選NET，「他們怎麼會知道我們的秘密？難不成NET有在國外打廣告嗎？」

不少愛好者透露品質好、尺寸齊全、價格便宜、門市多，是NET受歡迎的原因，「好像除了價錢便宜、品質很好以外，更重要的是，NET的衣服很符合外國人穿搭風格，所以不少外國觀光客來台灣都會去NET」、「CP值很高的店」、「NET的尺碼最齊全」、「因為價格很親民」、「最近幫小孩買NET的衣服，發現便宜品質又好」、「回台一定會買的店，套一句大家愛說的性價比，是真的蠻高的，這價錢這品質真的值得，尤其是小孩的衣服」、「多樣、好穿、便宜、據點多」。

還有網友大讚NET每年都會回饋社會，提供「愛心提貨券」給弱勢家庭，並且封館讓他們可以開心地挑選新衣服，是個很有良心與善心的企業。

NET 主播 品牌

延伸閱讀

前主播劉海若腦死奇蹟甦醒！腦損記憶受損　老友曝近況：活得很辛苦

23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

下班驚魂！男突上前索討百萬美元版權費 主播高文音險遭攻擊

直接丟可以嗎？他好奇行李箱如何丟棄 環保局解答：依尺寸決定

相關新聞

外國人愛買台灣1服飾品牌 美女主播：他們怎知道我們的秘密？

台灣有不少國外或本土服飾品牌深受消費者喜愛，當中「NET」的款式多樣化，價格又親民，是不少人的優先選擇。主播張齡予日前在臉書發文，不解為何有很多外國觀光客到NET消費，好奇是不是業者有在國外打廣告，貼文引起眾人熱議。

小時候嘲笑智商稅！長大後才懂「這些東西」超有用 網嘆：現在吃好吃滿

不少人小時候都覺得爸媽買的保健品、記憶枕、生髮洗髮精等等都是「智商稅」，花大錢買些看起來沒差的東西，還不如拿去吃好料...

大學整天沒運動也沒胖 為何一上班身材就走樣？過來人揭關鍵：真的有差

你也是坐在辦公室上班嗎？一名女網友分享，明明吃得沒有比較多，卻在上班一個多月後明顯變胖，讓她百思不得其解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

廁所門掛鉤為何有兩根？他曝真實用途 全網驚呼：誤會好多年

許多公共廁所的門上都有掛鉤，可以讓民眾用來掛包包。對此，網紅「魚漿夫婦」好奇，日本公共廁所的掛鉤為何都有兩根？查詢原因後竟和早期日本治安有關。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

生活費更高！他不解「為何要北漂」 過來人揭1關鍵：不得不來

你也是北漂族群嗎？一名網友好奇，北漂除了要承擔比較高的生活費，就連吃、喝都比中南部貴不少，不理解為什麼有人會想要北漂？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

月花2千按摩緩解痠痛被長輩罵「嬌貴」 她委屈：這算奢侈嗎？

隨著生活壓力與健康意識的提升，年輕族群對於「預防性養生」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。