小時候嘲笑智商稅！長大後才懂「這些東西」超有用 網嘆：現在吃好吃滿

不少人小時候都覺得爸媽買的保健品、記憶枕、生髮洗髮精等等都是「智商稅」，花大錢買些看起來沒差的東西，還不如拿去吃好料，但隨著年紀漸長，自己遇到相關問題或親身體驗後，才發現這些用品其實大有學問。

一名網友在Dcard上分享，以前看到市面上動輒三四千元的記憶枕，心裡會覺得「睡起來不都是一樣嗎」，這些錢拿來吃好料更好，結果某次入住飯店時，因為枕頭太舒服一覺到天亮，隔天立刻詢問屋主哪裡買的，想買一顆一樣的回去睡。

他也回憶，年輕時不懂爸媽每天吃一堆保健品，三餐還要換不同種類的，心裡充滿問號，但自己長大成為社畜，經常熬夜趕方案，才真正懂得保健品的重要性，開始吃適合自己的綜合維他命後，持續吃一陣子，真的感覺早上起床精神、體力有變好，工作時也不容易疲倦。

至於生髮洗護產品，他年輕時完全不相信這種東西，覺得用塊肥皂就能洗全身，直到某天發現髮際線逐漸後退，除了求助皮膚科，也換了推薦的洗髮精，使用一兩個月後，掉髮量似乎減少不少，目前仍在觀察中。長大後，他認識到某些產品確實有其效果，好奇詢問網友們，「大家有沒有以前覺得是智商稅，現在卻買爆的東西」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「太陽眼鏡，不戴真的會容易白內障」、「防曬外套，以前看別人大熱天幹嘛穿外套騎車不會熱死嗎，結果後來自己騎車才知道不穿會曬到脫皮」、「以前覺得超俗，自己絕對不會裝機車把手防曬手套，現在手背跟身體是兩種顏色」、「機車裝菜籃」。

但也有人認為，「這不是智商稅，只是年紀體力還沒到，真的是吃到那個歲數就知道了欸，大人終於沒有騙我了」、「30歲以後精力下降，年輕的時候我絕不可能衰退，現在瑪卡+精胺酸+B群+鋅，吃好吃滿」、「真的，年紀到了才知道」。