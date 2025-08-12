快訊

大學整天沒運動也沒胖 為何一上班身材就走樣？過來人揭關鍵：真的有差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，明明吃得沒有比較多，卻在上班一個多月後明顯變胖，讓她百思不得其解。示意圖／Ingimage
你也是坐在辦公室上班嗎？一名女網友分享，明明吃得沒有比較多，卻在上班一個多月後明顯變胖，讓她百思不得其解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為什麼坐辦公室一個多月馬上變胖？」為題，指出自己大學時也沒特別運動，都坐在教室上課，下課後也去補習班坐一整天，每天都有吃午餐、晚餐，有時還會搭配手搖飲，維持了三年多都沒有長肚子

她說近期畢業後入職一份新工作約1個多月，朝九晚六坐在辦公室，明明吃得不多，甚至手搖飲也少喝很多，但屁股、腰部都變胖，以往的腰線也不存在，讓她相當不解，「明明大學也沒有運動，也是每天坐著，到底差在哪？」

貼文一出後，不少人都認為在校園不斷地走動是避免變胖的關鍵，「學校也沒有一直坐著啊，一小時就休息十分鐘，還有其他各種活動，並沒有一直不動坐在那邊到中午啊！辦公室根本就是從上班坐到下班耶」、「宿舍到教室、校門口到教室、每堂課之間換教室，其實大學每天累積下來走很多，我也是上班後胖了6kg，後來多走路就減下來了」、「走路走太少，學校很大，公司很小」、「妳覺得妳學生時期都坐整天，其實妳換教室、買飯、回宿舍都是妳想不到的消耗」。

也有過來人回應，「我也是，離職三個月瘦快4kg，都是工作的錯」、「我去年畢業，狀況跟妳一樣，目前胖了10公斤，但我自己覺得有部分是壓力大情緒進食」、「代謝降低啦，跟年紀有關」、「我也是畢業之後才發現我真的會胖！25歲以後代謝真的越來越差，吃什麼都覺得會胖」、「我覺得年紀也有差…高中、大學怎麼吃都不太會胖，出社會覺得怎麼吃怎麼胖」、「唸書的時候是吃不胖體質，畢業後怎麼吃都會胖」。

