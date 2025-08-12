廁所門掛鉤為何有兩根？他曝真實用途 全網驚呼：誤會好多年

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅「魚漿夫婦」好奇，日本公共廁所的掛鉤為何都有兩根？查詢原因後竟和早期日本治安有關。示意圖／Ingimage
網紅「魚漿夫婦」好奇，日本公共廁所的掛鉤為何都有兩根？查詢原因後竟和早期日本治安有關。示意圖／Ingimage

許多公共廁所的門上都有掛鉤，可以讓民眾用來掛包包。對此，網紅「魚漿夫婦」好奇，日本公共廁所的掛鉤為何都有兩根？查詢原因後竟和早期日本治安有關。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「魚漿夫婦」在臉書表示，公廁門板背後的掛鉤使用橡膠很合理，除了在開門時，可以用來緩衝，不會直接戳到裡面的牆板，還可以用來掛東西，但卻相當好奇「為什麼要做成兩根，不是一根就好了嗎？」

「魚漿夫婦」進一步表示，後來發現「全球旅遊管理研究所資深研究員」曾在社群平台X解釋，廁所門上的掛鉤在早年只有一段，但有人會從門的上方伸手偷包，到了昭和後期，才出現這種雙層掛鉤的防盜設計，並逐漸普及。魚漿夫婦直言，「看來以前的日本治安真的不是很好」。

貼文一出後，不少人都表示，「我以為上面是掛外套的，下面掛包包」、「結果我都一次掛兩個，一個包包、一個衣物」、「我一直以為是下面掛包包，上面比較長的掛大衣、外套之類的」、「我以為上面是門擋，下面是掛鉤」、「合理的設計，這樣就不用糾結要先夾斷，還是先站起來拉包包了」、「我以為是給我掛兩個袋的」。

也有部分網友早就知道真實用途，「我年輕時在SOGO上班，主管就說明過這種掛鉤的用途是防盜，20幾年前的事了，原來歐巴桑才知道這個常識啊」、「十多年前，中學學妹就是這樣被人偷了背包，大家都在沒發現的情況下被保護了」。

