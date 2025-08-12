生活費更高！他不解「為何要北漂」 過來人揭1關鍵：不得不來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，北漂除了要承擔比較高的生活費，就連吃、喝都比中南部貴不少，不理解為什麼有人會想要北漂？記者曾原信攝影／聯合報系資料照
你也是北漂族群嗎？一名網友好奇，北漂除了要承擔比較高的生活費，就連吃、喝都比中南部貴不少，不理解為什麼有人會想要北漂？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為什麼有人要北漂」為題，指出一般人北漂後，通常都租個套房，光房租可能就要1萬5000元，若要自己裝潢，可能還要額外花50萬。而有些人就算租屋卻還是要通勤，還得再額外花一筆交通費，直言「北漂要承擔比較高的生活費，就連吃喝都比中南部還貴，真心不懂為何有人要北漂？」。

貼文一出後，不少人認為台北工作機會較多，「中南部基本上7成工作都是工廠，其他最多就是服務業，導致很多人不得不到台北工作」、「感覺是有些產業在台北比較多工作機會」、「中南部工作機會少，慣老闆給28K就覺得很多了，北部選擇多，薪資成長速度也比較快」、「因為南部沒有工作可以做」、「因為中南部，尤其彰雲嘉傳產居多，家族小工廠居多」、「薪水+工作發展機會有差，對於事業心強的人，就會想來北部啊」。

此外，也有部分過來人回應，「北漂青年工作幾年就可以從3、4萬跳槽到5、6萬的工作機會，甚至中年調薪到8、9萬」、「我覺得此生要來台北漂一下耶！城鄉差距真的很明顯，總得先知道有哪些選擇，再做喜歡的選擇吧」、「台北比較多好玩的，容易認識更多不同類的人，新鮮有趣」、「北部有相當多活動與資源，也可以接觸到許多人脈」。

